Битва за Торецк является вопросом времени, что происходит в городе - DeepState

Угроза окружения подразделений Сил обороны к востоку от Нью-Йорка действительно есть, соглашаются украинские независимые аналитики.

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Бой за Торецк состоится уже в ближайшее время / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Бои с россиянами на вторник, 30 июля, идут на Железном и Северном подступах Торецка, говорится в отчете OSINT-сообщества DeepState.

Накануне в Сети появлялась информация о якобы подходе россиян к городу, однако Центр противодействия дезинформации утверждал, что информация о прорыве врага непосредственно в населенный пункт не соответствует действительности.

Тем не менее, как утверждают аналитики, российские оккупанты продолжают насыщать живой силой частную и многоквартирную застройку в этих населенных пунктах.

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"В ближайшее время враг сосредоточит основные силы для захвата терриконов шахты имени Артема и шахты "Северная". В дальнейшем уже попытается зайти в сам город, а контроль над отвалами даст значительное преимущество", - прогнозируют эксперты.

По самому Торецку бьет вражеская артиллерия и КАБы. Противник направляет максимальные усилия на уничтожение застройки для облегчения дальнейших штурмов.

"Начало битва за Торецк является вопросом ближайшего времени. К сожалению, пока нет успешного рецепта, как противостоять такому количеству пехоты без потерь позиций", - пишут в DeepState.

Более того, аналитики обращают внимание, что украинским силам, которые находятся к востоку от Нью-Йорка, действительно грозит окружение.

"Не стоит забывать, что россияне после оккупации Железного, могут попытаться ударить в тыл нашей группировке в Нью-Йорке. Это не только ухудшит условия для обороны поселка, но и поставит под угрозу окружение сил, находящихся восточнее", - подчеркивают эксперты.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на Торецком направлении

Накануне военный аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что Силы обороны Украины могут попасть в котел под Торецком.

К юго-западу от Торецка войска страны-агрессора России до сих пор не прорвали укрепления ВСУ, построенных до февраля 2022 года. Но сейчас оккупанты наступают на город с запада через Железное и Северное, а также с юга через поселок Нью-Йорк.

С 18 июня войска РФ активизировали свои действия на Торецком направлении к юго-западу от Часового Яра и к северо-востоку от Авдеевки после длительного затишья на этом участке фронта в течение 2024 года.

По данным ISW, россияне привлекли к этой операции ограниченное количество ресурсов, что может означать, что войска РФ предпочли постепенное продвижение в направлении Торецка, а не проведение быстрых маневренных атак.

Военный обозреватель Владислав Селезнев, в свою очередь, подчеркнул, что на Торецком направлении захватчики применили такую же тактику, как и при наступлении на Авдеевку. Используя старые подземные инженерно-технические сооружения, они фактически пробрались в тыл к Силам обороны Украины.

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