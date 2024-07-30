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РФ готовит в ближайшее время комбинированную атаку: Плетенчук предупредил об угрозах

Юлия Закрепа
30 июля 2024, 14:59обновлено 30 июля, 15:41
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Дмитрий Плетенчук заявил, что в море находятся три враждебные российские подводные носители ракет.
РФ готовит в ближайшее время комбинированную атаку: Плетенчук предупредил об угрозах
РФ готовит массированную атаку по Украине / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: map.ukrainealarm

Спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук заявил о том, что в ближайшее время страна-агрессор Россия планирует новую массированную комбинированную атаку по Украине.

"Мы постоянно готовимся к очередному массированному обстрелу. Тем более давно его уже не было. Так, если мы видим в море носители в определенном количестве, обычно, это может предшествовать комбинированному обстрелу. Потому что самостоятельные атаки крылатых ракет обычно не достигают большого успеха. Иногда процент сбития их достигает 100. Есть вторая версия, что это, возможно, учения", - сообщил Плетенчук в эфире телемарафона.

Он также отметил, что учения часто завершаются стрельбами, что также стало практикой. Сейчас в море находятся три вражеские российские подводные носители ракет.

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"Это все подводные носители, которые есть у врага в азово-черноморском регионе. Да, они могут иметь на борту в общем количестве до 12 ракет. Да, если параллельно происходит снаряжение самолетов, возможна комбинированная атака. Как и всегда, не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - подчеркнул спикер.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Напомним, что РФ обстреляла Харьков ракетами С-300. Утром 24 июля оккупанты нанесли мощные удары по городу. Первый удар пришелся на промышленную зону одного из районов Харькова. Другой удар пришелся на район частного сектора, начался пожар в одном из домов.

18 июля прогремели мощные взрывы в Одессе. Мониторинговые каналы сообщали о том, что россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами Искандер-М. Позже стало известно о том, что украинская ПВО сбила вражескую ракету над Одесской областью.

Страна-агрессор Россия ударила по Украине ракетами и беспилотниками. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что удалось сбить все дроны, а также две ракеты из трех. Большинство целей было уничтожено на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

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