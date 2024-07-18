Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

Враг нанес удар дронами Shahed и управляемыми авиационными ракетами, сообщил Николай Олещук.

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РФ нанесла новый удар по Украине / pixabay.com, Telegram

Российские оккупационные войска в ночь на 18 июля запустили по Украине ударные беспилотники, а также авиационные ракеты.

Удалось сбить все дроны, а также две ракеты из трех, сообщил в Telegram командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"В ночь на 18 июля враг нанес удар 16 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из Курской области и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления - двумя Х-59/Х-69 и одной Х-35", - рассказал он.

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Он также уточнил, что большинство целей было уничтожено на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

"В результате удалось поразить все 16 Shahed и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях", - добавил Олещук.

/ t.me/ComAFUA

Подробности воздушного удара РФ

Как уточнил глава полтавской ОВА Филипп Пронин, в ночь на 18 июля область подверглась атаке вражеских БПЛА. В Кременчугском районе есть повреждения.

"Этой ночью враг атаковал Полтавщину БПЛА. В Кременчугском районе был поврежден гражданский дом и двор. Спасибо нашим защитникам за защиту Полтавщины. Сигналы воздушной тревоги не игнорируем", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, без пострадавших, добавил он.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью подразделения ВК "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью 2 ракеты и 5 ударных дронов.

"Вечером ракетный удар пережила Синельниковщина. Там произошел пожар. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Основным направлением, в котором целились российские захватчики, был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Как сообщалось ранее, россияне изменили свою тактику ударов, чтобы нанести Украине как можно больший вред: чтобы максимизировать вред от этих ударов, оккупанты сделали так, чтобы ракеты и дроны, которые они запускают, было труднее обнаружить.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России на Украину 8 июля погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивалось.

/ Инфографика: Главред

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