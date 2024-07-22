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Польша может сбивать ракеты РФ над Украиной: в ОП раскрыли детали переговоров

Алексей Тесля
22 июля 2024, 20:12
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Коммуникация продолжается и на уровне государств-членов НАТО, подчеркнул Игорь Жовква.
Польша, ракета РФ
Польша может сбивать ракеты РФ над Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил о том, что продолжается коммуникация относительно возможности сбивания Варшавой российских ракет, которые летят над территорией Украины в сторону Польши.

Соответствующая коммуникация продолжается с Польшей и на уровне государств-членов НАТО. Жовква отметил, что этот вопрос рассматривается технически и юридически, ожидаются конкретные результаты, передает УНН.

В то же время он подчеркнул, что коммуникация, которая продолжается, должна быть тихой.

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"Президент Украины поднимал этот вопрос во время Совета Украина-НАТО, не могу раскрывать всех деталей, но безусловно продолжается сотрудничество с Польшей", - уточнил представитель ОП.

Он отметил, что Польша свою позицию меняет по некоторым вопросам, которые звучат в публичном пространстве.

"Звучит, что Польша не поддерживает этот вопрос, но потом принимаются соответствующие решения правительства...Поэтому давайте следить за новостями, коммуникация продолжается и коммуникация продолжается и на уровне государств-членов НАТО, и на уровне Генсека НАТО действующего. Поэтому работа продолжается, она просто должна быть тихой, поэтому когда будут результаты вы их непременно увидите", - добавил Жовква.

Кто такой Игорь Жовква?

Игорь Жовква - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат политических наук (2005), доцент (2014). Руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины (с 2014). Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины с 10 сентября 2019 года, пишет Википедия.

Ранее в Польше не исключили сбивания ракет РФ над Украиной. В Польше прокомментировали возможность сбивать российские ракеты, направляющиеся к территории Польши, еще в украинском воздушном пространстве.

Напомним, ранее польский премьер Дональд Туск допустил возможность сбития российских ракет над территорией Украины, если те летят в направлении Польши.

Однако впоследствии появилась информация, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной, летящие в направлении Запада, поскольку в Варшаве нет по этому поводу единодушного мнения. Об этом заявил глава МО страны Владислав Косиняк-Камыш. В США идею президента Владимира Зеленского и польского премьера Дональда Туска тоже не поддержали.

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