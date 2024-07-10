Польша 'откатила' заявление о сбитии ракет над Украиной - США 'открестились'

Варшава не может проводить такие действия без поддержки НАТО, указали в Минобороны страны.

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Будет ли Польша сбивать ракеты над Украиной? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, GoogleMaps

Польша не будет сбивать ракеты над Украиной, летящие в направлении Запада, поскольку в Варшаве нет по этому поводу единодушного мнения, цитирует Польское радио главу МО страны Владислава Косиняк-Камыша. В США идею президента Владимира Зеленского и польского премьера Дональда Туска тоже не поддержали.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно, и что это должно быть решение всего НАТО.

"Конечно, существуют другие процедуры по ракетам на территории республики. Тогда это наше решение", - заявил он. видео дня

Представитель Белого дома Джон Кирби в комментарии Польскому радио отметил, что Соединенные Штаты эту идею не поддерживают.

Кирби утверждает, что такой шаг грозит эскалацией, и "это было бы нехорошо для самих украинцев".

"Мы хотим искать способы, чтобы Украина была эффективной, но мы не хотим эскалации. Это было бы нехорошо для украинцев, это было бы нехорошо для поляков, это было бы нехорошо для кого-то. Мы не хотим, чтобы Путин получил аргументы, что война была спровоцирована НАТО, что это война между Россией и Западом или между Россией и США", - сказал он.

Правительство Польши должно установить и объявить о своих собственных процедурах самообороны, ответил Кирби.

Что предшествовало

Польский премьер Дональд Туск допустил возможность сбития российских ракет над территорией Украины, если те летят в направлении Польши . О разработке соответствующего механизма шла речь на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве, 8 июля.

Эту идею, считает Туск, должны поддержать и другие члены НАТО.

"С такой мыслью, чтобы пробовать их сбить, не дожидаясь, когда они влетят на территорию натовскую. И это кажется абсолютно логичным. Мы нуждаемся в однозначном сотрудничестве с НАТО, потому что такие акции потребуют общей натовской ответственности. Это и в интересах Польши, и в интересах Украины. В документе мы указали, что будем требовать разговоров по этому поводу, в частности разговоров с союзниками из государств НАТО", - пояснил глава польского правительства.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что этот пункт содержится в подписанных с Польшей специальных договоренностях. Однако какой именно формат будет иметь этот механизм - не уточнил.

Вооруженные силы Республики Польша Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства. Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны. Главнокомандующий - президент Анджей Дуда. Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

Польша отказывалась сбивать ракеты РФ - что стоит знать

За весь период полномасштабного вторжения российские ракеты неоднократно нарушали воздушное пространство Польши и возвращались на территорию Украины, таким образом обманывая своими маршрутами ПВО ВСУ.

Однако Варшава отказывалась сбивать российские цели, поскольку это якобы угрожало эскалацией и вовлечением в войну стран НАТО. Вооруженные силы Польши только поднимали авиацию и фактически "провожали" ракеты, направлявшиеся атаковать украинские города.

По словам Зеленского, Украина была готова подписать все необходимые документы, которые уберегли бы другие страны от ответственности в случае разрушения или повреждения каких-либо объектов.

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