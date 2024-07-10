Нидерланды выделят дополнительные 300 миллионов евро для Украины: на что пойдут средства

Министр обороны Нидерландов отметил, что вооружение, которое будет использоваться самолетами F-16, которые будут переданы Украине будет иметь решающее значение.

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Военная помощь для Украины - Нидерланды выделили еще 300 млн евро / Коллаж Главред, фото: US Air Force, Офис президента Украины

Нидерланды объявили о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов евро, которые пойдут на закупку боеприпасов для самолетов типа F-16, которые вскоре получит Украина. Об этом сообщил министр обороны Рубен Брекельманс сегодня на саммите НАТО в Вашингтоне, передает пресс-служба Минобороны Нидерландов.

Отмечается, что дополнительное финансирование дополнит ранее выделенные 150 миллионов евро на закупку вооружения для F-16, которое было приобретено напрямую у промышленности.

"Украинцы должны не только уметь летать на F-16. Они также должны иметь возможность разворачивать эти самолеты. Поэтому вооружение имеет решающее значение", - сказал он. видео дня

Рубен Брекельманс добавил, что с приобретенными боеприпасами, F-16 смогут эффективно противостоять российским атакам. Он подчеркнул, что агрессия российского диктатора Путина не знает границ, поэтому необходимо продолжать оказывать поддержку Украине в полном объеме.

"Покупая эти дополнительные боеприпасы для F-16, мы хотим послать Москве сигнал о том, что союзники по НАТО будут продолжать неустанно поддерживать Украину. Россия не должна выиграть эту войну, это также в интересах нашей безопасности", - сказал Брекельманс.

F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Поставка Украине самолетов F-16 - когда F-16 будут в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании, отметив, что эти самолеты появятся в украинском небе уже этим летом.

Норвегия также начнет передавать Украине истребители F-16 уже в этом году, обещая предоставить в общей сложности шесть самолетов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии.

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24 самолетов F-16 и семи авиадвигателей, отметив, что первый самолет будет доставлен "в ближайшее время". Это сообщение содержится в письме министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, опубликованном на сайте парламента и адресованном депутатам Палаты представителей.

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