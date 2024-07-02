Нидерланды разрешили экспорт F-16 в Украину: когда прибудет первый истребитель

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24-х самолетов F-16 и семи авиадвигателей. Первый самолет будет поставлен "в ближайшем времени".
Об этом говорится в письме министра обороны этой страны Кайсы Оллонгрен, адресованном депутатам Палаты представителей Нидерландов и опубликованном на сайте парламента.
В письме Оллонгрен сообщает депутатам, что министр внешней торговли и развития сотрудничества провела проверку экспортного контроля и 19 июня выдала лицензии на экспорт самолетов.
"В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени министра иностранных дел и министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что в скором времени состоится поставка первого самолета", - говорится в письме.
Отмечается, что никаких дополнительных подробностей обнародовано не будет.
"Когда именно истребители отправятся в Украину, пока держится в тайне. Палата представителей будет проинформирована об этом конфиденциально", - сообщила Оллонгрен.
Поставки F-16 в Украину - последние новости
Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали передать Украине более 60 самолетов F-16 до конца года, что эквивалентно 4-5 эскадрильям. Однако, по данным The Times, из-за "намеренного затягивания" обучения украинских пилотов в США все эти самолеты вряд ли смогут подняться в небо над Украиной.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые поставки истребителей F-16 Украине начнутся в этом году. Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя.
Группа демократов в Палате представителей Конгресса США призывает Пентагон расширить тренировки украинских пилотов на самолетах F-16, что будет способствовать укреплению обороноспособности Украины в контексте противостояния России.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
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