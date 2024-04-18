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F-16 появятся в Украине раньше, чем ожидалось: премьер Бельгии раскрыл сроки

Руслана Заклинская
18 апреля 2024, 18:08обновлено 18 апреля, 18:53
Сейчас украинские пилоты проходят обучение, однако поставка первого самолета может состояться в ближайшие месяцы.
F-16 появятся в Украине раньше, чем ожидалось: премьер Бельгии раскрыл сроки
Премьер Бельгии сказал, когда ожидать первую поставку F-16 в Украину / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Европейский Союз увеличит военную помощь для Украины в связи с массированными ракетными обстрелами со стороны России. Украина может получить первые истребители F-16 до начала лета. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Алекснадр де Кроо во время разговора с журналистами в Брюсселе.

Сейчас украинские пилоты учатся управлять истребителями. Однако поставка первого самолета может состояться в ближайшие месяцы.

"Эта коалиция F-16 важна и остается важной, потому что эти F-16 также имеют противовоздушный потенциал, и Бельгия играет в этом очень важную роль. Именно мы обеспечиваем подготовку украинских пилотов на наших самолетах. Поставка первого самолета с подготовленными пилотами может состояться до лета этого года", - отметил премьер-министр Бельгии.

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Александр де Кроо заявил, что европейские партнеры обсуждают пути усиления защиты украинского неба. Германия уже передала дополнительную систему Patriot, а НАТО призывает к передаче имеющихся систем ПВО для Украины, поскольку это будет полезнее, чем хранение таких систем в Европе.

ф-16 f-16 инфографика
Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Истребители F-16 - когда самолеты появятся в Украине

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые поставки истребителей F-16 Украине начнутся в этом году. Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя.

Также Соединенные Штаты Америки разрешили Дании, Норвегии и Нидерландам передать Украине 65 истребителей F-16 Fighting Falcon, а также запасные двигатели, тренажеры и другие материалы. Дания передаст 19 самолетов F-16, Норвегия - до 22 самолетов, а Нидерланды - неопределенное количество.

Как ранее сообщал Главред, Дания планирует передать Украине 6 самолетов F-16 этим летом. Эти истребители четвертого поколения станут первыми для украинской противовоздушной обороны.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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