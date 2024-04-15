ВСУ смогут бить за линию фронта: Норвегия передаст Украине обновленные F-16

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде рассказал об особенностях некоторых истребителей F-16, которые коалиция союзников передаст Украине.
Отдельные самолеты F-16 для Украины будут оснащены новейшим вооружением и способны бить за линию фронта, сказал он на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает "РБК-Украина".
Глава МИД Норвегии выразил уверенность в том, что Украина должна усиливать и свой ударный потенциал, наносить удары за линией фронта.
"И это одна из причин почему мы очень рады присоединиться к коалиции по F-16, где мы будем передавать обновленные норвежские F-16, которые в хорошей форме", — заявил норвежский чиновник.
Эйде отметил, что Норвегия вместе с партнерами из Дании и Нидерландов проводит подготовку украинских пилотов. Он также отметил, что подготовка может включать "дальние ударные возможности, которые сейчас очень важны для Украины".
При этом он напомнил о том, что Норвегия работает в партнерстве с другими странами, включая Данию, Нидерланды и Соединенное Королевство для передачи значительного числа F-16 Украине.
По его словам, Норвегия передаст Украине как новые самолеты, находящиеся в отличной боевой готовности, так и фюзеляжи, которые могут использоваться для ремонта.
"Это очень продвинутая технологическая платформа, но главное еще и система вооружения, которую можно навесить на платформу. Поэтому вместе как система это будет значительный вклад. Поэтому самолеты, которые будут в летной способности, они будут с новейшим вооружением", — добавил Эйде.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
F-16 для Украины
Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне В 2024 году, писало издание Foreign Policy. Отмечалось, что 12 пилотов Воздушных сил ВСУ должны завершить обучение управлению западными истребителями F-16 до конца финансового года в США.
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украина уже работает над адаптацией своей инфраструктуры под этот истребитель.
"Я, пожалуй, только тем и занимаюсь, что комментирую или опровергаю то, что говорят разные политики за океаном, в Европе и у нас в Украине относительно сроков возможной передачи, обучения, подготовки инфраструктуры и тому подобное. Единственное, что могу подтвердить - действительно есть план действий, он проходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине", - отметил Игнат.
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