'Красные линии' в использовании F-16: в Пентагоне предостерегли Украину

Запад видит использование истребителей Украиной только в пределах ее суверенной территории.

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Какие "красные линии" для Украины в использовании F-16 / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Спикер Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что истребители F-16 дадут "уникальный воздушный потенциал" Украине. В то же время использовать их можно будет только в пределах суверенной территории.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли предостережения для Украины относительно F-16, представитель Пентагона заявил в интервью "Радіо свободи", что Запад видит использование истребителей Украиной только в пределах ее суверенной территории. В то же время он отметил, что самолеты дадут "уникальный воздушный потенциал" нашей стране.

"Который имеет целью сосредоточиться на защите Украиной своей суверенной территории и внутри суверенных границ Украины", - отметил Райдер. видео дня

Он добавил, что воздушная коалиция сейчас прилагает все усилия, чтобы научить украинских пилотов и техников управления и поддержки этих самолетов. В том же числе коалиция занимается вопросом доставки истребителей.

Что известно о истрибителях F-16 / Инфографика: Главред

Передача F-16 Украине

Напомним, что стало известно, что Украине передадут F-16 не раньше июля. Журналисты уточняют, что западные истребители готовы, а летные инструкторы ждут украинских пилотов в новом учебном центре в Румынии.

Йенс Столтенберг рассказал, смогут ли ВСУ наносить удары из F-16 по военным целям РФ за пределами Украины. Генсек Альянса не смог спрогнозировать, когда Украина получит истребители. По его словам, все союзники Киева хотят, чтобы они были там как можно раньше.

Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 к лету. Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от хода программы.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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