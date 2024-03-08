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Украина будет уничтожать корабли и самолеты РФ: Данилов объявил сюрпризы для Путина

Андрей Ганчук
8 марта 2024, 20:58
В небе и территориальных водах Украины не будет никаких вражеских железяк, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов, Путин, Украина
Черноморский флот будет уничтожать - Данилов / Коллаж: Главред, фото: СНБО, УНИАН, скриншот YouTube

Украина будет уничтожать российские боевые самолеты и корабли. Сюрпризы ожидают как оккупантов, так и их лидера Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире Украинского радио он рассказал о том, что ВСУ будут уничтожать любые вражеские военные элементы как в воздухе, так и на море.

"Уничтожение российских военных машин в Черном море будет продолжаться. Задача достаточно проста: ни одна железка под российским флагом на территории Черного и Азовского морей не будет существовать. Мы будем уничтожать все, что будет двигаться в пределах наших территориальных вод. Мы не допустим, чтобы они здесь были", - отметил чиновник.

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Он анонсировали сюрпризы для всех – как для Украины, так и для главы Кремля Путина.

"Они будут приятны для нашего сообщества и очень неприятны - для российского фюрера, который пока еще сидит в Москве", - добавил Данилов.

Также чиновник уточнил, усиление кампании по крушении российских военных самолетов происходит благодаря Западу.

"Мы не можем об определенных вещах рассказывать с учетом договоренности с нашими партнерами, но, поверьте, самолеты и дальше будут падать и не с меньшей интенсивностью. Они все обязательно будут "посажены" в нашу землю, ведь мы землю не отдаем, а только в нее" закапываем", - подчеркнул Алексей Данилов.

Черноморский флот России

Краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная в Черном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа.

Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск.

В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров.

По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в односторонней повестке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Война России против Украины

Германия не даст Taurus и не отправит войска в Украину, сказал немецкий министр обороны Борис Писториус. По его словам, Берлин, дескать, не хотел бы стать "партией войны".

Президент Владимир Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине. Как полагает гарант, Путин "намерен" уничтожить украинское государство и аннексировать территории.

Владимир Зеленский назвал дальнобойные ракеты оружием перелома в войне с Россией. Украинский глава государства уточнил, что такие ракеты, как Taurus, поспособствуют отводу войск РФ на суше так же, как и в море кораблей.

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Владимир Путин Алексей Данилов война России и Украины
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