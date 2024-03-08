Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине

Россия "реализует" свой агрессивный курс либо политическим, либо силовым военным путем, сказал президент Владимир Зеленский итальянским СМИ.

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Путин "стремится" уничтожить Украину и аннексировать территории - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

У главы Кремля Владимира Путина есть две "цели" в Украине – уничтожение государства и аннексий территорий. Агрессор Россия действует либо силовым, либо политическим путем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Cinque minuti он сказал о том, что Путин заинтересован не в какой-то территории, а в разрушении украинского государства с последующей аннексией территорий.

"Его цель — вся Украина. Поэтому Украине пока никто, кроме сил Украины и союзнического партнерства, никто ничего не гарантирует. Уверены, что Путин не заинтересован просто какой-то территорией, городом, селом или Крымом, или Донбассом. Он заинтересован в разрушении полностью Украины, присоединении всех этих земель независимой Украины к России", - отметил Зеленский. видео дня

Украинский гарант напомнил, что Кремль реализует свои оккупационные планы либо силовым, либо политическим способом.

"То, что он сделал в Беларуси, — это без жертв и крови, это пока. Они союзнические власти, где он полностью руководит и силовым блоком на территории Беларуси, и войсками на территории Беларуси. Доказательством этого является и нападение в первую же ночь полномасштабного вторжения. Это нападение было с территории Беларуси, удары ракетами, войска и пр. Это дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси", - добавил президент.

Также он уточнил, что в Украине Москва не смогла ничего добиться ни дипломатическим, ни политическим путем.

"В парламенте была его партия вторая по размеру и он полностью влиял на это и искал возможности влиять на парламент внутри Украины. Ему это не удалось. После того как провалился его план политический, парламентский, он начал оккупацию военную. Поэтому плана по Крыму или Донбассу у него никакого нет, это просто риторика. У него план – лишить Украину независимости", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Война России против Украины

Россия весной может пойти в наступление, война вступила в новую фазу, написали журналисты The Wall Street Journal. Они акцентировали внимание на необходимости укрепления оборонительных линий ВСУ в Украине.

Германия пока не отправит свои войска и ракеты Taurus в Украину, сказал немецкий министр обороны Борис Писториус. По его словам, сейчас следовало бы остановить подобную дискуссию.

Россия 6 марта ударила по Одессе, ракета прошла в 300-400 метрах от места встречи президента Зеленского с премьером Греции Мицотакисом. Украинский гарант сказал, что оккупанты били из Крыма.

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