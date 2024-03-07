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Россия весной может пойти в наступление, война вступила в новую фазу – WSJ

Андрей Ганчук
7 марта 2024, 12:41
Силы обороны Украины укрепляют свою оборону, фронт уже больше похож на строительную площадку, чем на поле боя, пишут журналисты The Wall Street Journal.
ВСУ, войска РФ
Украине нужно построить оборону на линии фронта - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

В развязанной агрессором Россией войне против Украины наступает новая фаза, в рамках которой ВСУ приходится строить оборонительные линии в ожидании масштабного российского наступления, которое может произойти весной.

В материале The Wall Street Journal говорится о том, что Украина пытается соорудить такие фортификации, как год назад сделали российские оккупанты. Их линия сработала эффективно и сдержала контрнаступление ВСУ.

"Фронт уже больше похож на строительную площадку, чем на поле боя", - пишут журналисты.

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Войска РФ усиливают атаки

Глава правительства Денис Шмыгаль ранее заявил, что на сооружение фортификаций было выделено около 31 миллиарда гривен. Впрочем, западные чиновники и украинские солдаты говорят, что пока подобная кампания не дала результатов.

"Отсутствие прогресса становится проблемой для Украины в то время, когда Россия усиливает свои атаки. За последние дни она вытеснила украинские силы из ряда сел к западу от Авдеевки, хотя холмы и водоемы, расположенные чуть дальше к западу, могут стать естественными фортификациями, что может использовать для защиты Киев", - отмечается в материале.

Венский аналитики по вопросам обороны Франц-Штефан Гади, который недавно посетил фронт на Донбассе, сделал тревожный прогноз.

"Отсутствие эшелонированной обороны вдоль линии фронта должно вызвать определенную обеспокоенность в Украине. Ситуация может стать достаточно критической для украинских сил", - считает Гади.

Как полагают военные вблизи Авдеевки, сложившаяся на данный момент ситуация на фронте вынуждает их рыть окопы.

"В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, окапываться и строить самим", - заявлял заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Украине жизненно важно создать линию обороны

Журналисты напомнили, что в ходе контрнаступления армия Украины столкнулась с препятствиями в виде фортификаций оккупантов, которые они выстраивали месяцами.

"Ее главный оборонный пояс имел многослойные линии траншей, противотанковые рвы, бетонные блоки и большие минные поля, которые оказалось почти невозможно преодолеть. Сейчас построение аналогичной обороны жизненно важно для Украины", - подчеркивается в статье.

Снарядный голод у ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Война России против Украины

РФ изменила тактику войны в воздухе, написали журналисты The New York Times. Оккупанты используют управляемые авиабомбы, чтобы поспособствовать продвижению своих войск на фронте. Захватчики решили применять такую тактику по всей линии фронта.

ВСУ вернули контроль над Тоненьким, пишет немецкое издание BILD. Российские захватчики обстреливают село реактивными системами залпового огня.

КНДР передала России снаряды с "подвохом", рассказал представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий. По его словам, половина таких боеприпасов старые и не годятся для стрельбы.

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ВСУ войска России война России и Украины
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