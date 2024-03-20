Нидерланды дают €150 млн на боеприпасы для F-16: когда самолеты будут в Украине

Более 200 миллионов евро Нидерланды выделили также на закупку беспилотников для Украины.

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Нидерланды выделяют €350 миллионов на помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, ua.depositphotos.com

Нидерланды выделят более 150 миллионов евро на закупку боеприпасов и 200 миллионов евро на беспилотники для Украины. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По данным Минобороны Нидерландов, средства направят на оружие класса "воздух-земля" для истребителей F-16, которые отправят в Украину. Эти боеприпасы будут закупать непосредственно из промышленности.

Также Нидерланды отправляют ранее обещанные истребители F-16 в Румынию для тренировки украинских и румынских пилотов. Страна передает не только сами самолеты, но и связанное с ними оборудование и боеприпасы.

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Оллонгрен отметила, что Нидерланды входят в "коалицию ВВС" для Украины вместе с Данией и США. В рамках этой инициативы 18 нидерландских истребителей F-16 уже передали Румынии для проведения учений. Еще 24 истребителя F-16 должны доставить в Украину, часть из них сейчас готовится к отправке.

Министр обороны Нидерландов заявила, что Украина получит истребители F-16 в первой половине текущего года. Первыми в Украину прибудут датские самолеты, а позже в 2024 году за ними прибудут и нидерландские.

"Я очень уверена, что мы начнем поставки F-16 этим летом", - подчеркнула она.

Кроме этого, министр отметила, что планируется также приобрести значительное количество беспилотников ISR (разведка-наблюдение-разведка) и их передача Украине. На эту инициативу Нидерланды выделили более 200 млн евро.

"Эти беспилотники уже используются и хорошо зарекомендовали себя на поле боя", - отметила Оллонгрен.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача F-16 Украине

Напомним, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что истребители F-16 предоставят "уникальный воздушный потенциал" Украине, однако их использование будет ограничено только территорией страны.

Также министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен объявил, что Дания планирует первой передать Украине истребители F-16. Страна намерена отправить 6 самолетов этим летом.

Как сообщал Главред, экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что самолеты F-16 нужны Украине как можно скорее. Украина продолжает проводить работу над адаптацией инфраструктуры для обслуживания таких истребителей.

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