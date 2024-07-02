Изменит ход войны в Украине: в США обратились к Пентагону с важным призывом - СМИ

В Конгрессе США заставили Пентагор расширить программы обучения украинских пилотов на самолетах F-16, чтобы они могли повлиять на ход войны против РФ.

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В Конгрессе США призвали Пентагон расширить программы обучения пилотов |F-16 для Украины / Коллаж Главред, фото: US Air Force, ua.depositphotos.com

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США призывает Пентагон расширить тренировки украинских пилотов на самолетах F-16, что будет способствовать укреплению обороноспособности Украины в контексте противостояния России. Об этом сообщает Politico.

Законодатели под руководством депутата Адама Шиффа (Калифорния) поддерживают просьбу Украины о подготовке еще 10 украинских пилотов для F-16 в текущем году и в письме к министру обороны Ллойду Остину призывают к его реализации.

"Просьба поступает в критический момент продолжающегося конфликта Украины с Россией, когда развертывание самолетов F-16 может существенно повлиять на исход войны", - говорится в письме 15 законодателей, которое получил POLITICO. видео дня

В письме также отмечается, что до конца текущего года Украина будет иметь больше самолетов F-16, чем подготовленных пилотов, которые могли бы ими управлять и выполнять боевые операции.

"Эта ситуация угрожает подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине", - добавили они.

Американские законодатели считают, что союзники по НАТО имеют возможности для дополнительного обучения украинских пилотов, но они настаивают, чтобы Пентагон руководил этим процессом, поскольку это "может быть наиболее эффективным способом" расширения программ.

"Эти усилия не только усилят способность Украины эффективно использовать истребители F-16, но и укрепят обязательства более широкой коалиции поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", - добавили они.

Что известно о самолетах F-16 / Инфографика: Главред

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Передача Украине самолетов F-16 - когда F-16 будут в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали передать Украине более 60 самолетов F-16 до конца года, что эквивалентно 4-5 эскадрильям. Однако, по данным The Times, из-за "намеренного затягивания" обучения украинских пилотов в США все эти самолеты вряд ли смогут подняться в небо над Украиной.

Генерал Арноуд Штальман, командующий ВВС Нидерландов, намекнул на возможное появление F-16 в Украине. Выступая перед журналистами на военной базе после завершения программы обучения пилотов ВСУ, он выразил ожидания, что эти "птички" появятся в украинском небе уже этим летом, пишет The Guardian.

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции 14 июня заявил, что Украина может получить американские истребители F-16 уже в ближайшие месяцы, и США активно работают над тем, чтобы передать самолеты этим летом.

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