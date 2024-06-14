'Это произойдет': министр обороны США назвал срок поставки истребителей F-16

Министр обороны США Ллойд Остин настроен "оптимистично" относительно получения Украиной американских истребителей F-16 и связанных с ними возможностей.

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Остин сделал оптимистичный прогноз / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Украина может получить американские истребители F-16 уже в ближайшие месяцы. США активно работают, чтобы передать самолеты этим летом. Об этом 14 июня заявил министр обороны США Лойд Остин на итоговой пресс-конференции по результатам двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет "Голос Америки".

"Мы упорно работаем над тем, чтобы предоставить Украине способности F-16 уже этим летом. И я думаю, вы знаете, я оптимистично настроен, что это произойдет", - заявил Остин.

Министр обороны США также отметил решение Франции предоставить Украине французские самолеты Mirage-2000, подчеркнув, что каждый вклад имеет значение. По его словам, союзники должны обеспечить эффективное управление двумя сложными системами и защиту этих систем одновременно.

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"Итак, замечательные способности, и опять же, каждая частичка помогает, нам просто нужно убедиться, что мы объединяем систему поддержки и убедиться, что эти системы совместимы в том, как они используются в Украине", - подчеркнул Остин.

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Передача Украине истребителей F-16 - последние новости по теме

Как сообщал Главред, коалиция истребителей, в которую входят страны Запада во главе с США, планирует отправить самолеты F-16 в Украину уже этим летом, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун.

Также министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что Украина получит первые истребители F-16 летом этого года, решение об их использовании будут принимать украинские военные. Сначала поступят датские самолеты F-16, а затем нидерландские.

Напомним, начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что часть истребителей F-16 будут хранить на иностранных базах для их защиты от российских атак. Это позволит иметь резерв для замены неисправных самолетов и проведения регламентных работ.

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