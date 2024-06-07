Украина не сможет эффективно использовать F-16 до 2025 года: в чем причина

У страна Запада ограничены возможности в подготовке пилотов истребителей F-16, и это негативно повлияет на способность Украины эффективно использовать эти самолеты в будущем. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Аналитики ISW сослались на публикацию издания Politico, в которой отмечается, что американские, датские и румынские учебные центры могут подготовить лишь ограниченное количество украинских пилотов F-16.
В ISW отметили, что полноценная эскадрилья из 20 самолетов требует 40 пилотов. Такое количество специалистов будет подготовлено только к концу 2025 года - лишь к этому времени Украина не сможет максимально эффективно использовать все полученные истребители.
"Для максимально эффективной поддержки наземных операций, Воздушные силы ВСУ должны уничтожить достаточное количество средств ПВО на территории России с помощью ракет дальнего радиуса действия, подготовить достаточное количество пилотов F-16, а также получить своевременную поставку и достаточное количество самолетов этого типа", - отмечается в отчете ISW.
Истребители F-16 для Украины
Издание Politico писало, что во время ряда встреч в течение последних нескольких недель Украина просила США и другие страны активизировать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, поскольку нынешней организации обучения недостаточно.
Первая группа украинских пилотов закончила обучение на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в США. Количество пилотов и точная дата выпуска не уточняется "из соображений их безопасности". Сейчас пилоты направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.
Уже летом 2024 года Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить в Киев более 60 самолетов F-16 американского производства.
31 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.
Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
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