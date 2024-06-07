Украина не сможет эффективно использовать F-16 до 2025 года: в чем причина

Полноценная эскадрилья из 20 самолетов требует 40 пилотов. Такое количество специалистов будет подготовлено только к концу 2025 года.

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Летом 2024 Украина получит более 60 самолетов F-16 американского производства / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

У страна Запада ограничены возможности в подготовке пилотов истребителей F-16, и это негативно повлияет на способность Украины эффективно использовать эти самолеты в будущем. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW сослались на публикацию издания Politico, в которой отмечается, что американские, датские и румынские учебные центры могут подготовить лишь ограниченное количество украинских пилотов F-16.

В ISW отметили, что полноценная эскадрилья из 20 самолетов требует 40 пилотов. Такое количество специалистов будет подготовлено только к концу 2025 года - лишь к этому времени Украина не сможет максимально эффективно использовать все полученные истребители.

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"Для максимально эффективной поддержки наземных операций, Воздушные силы ВСУ должны уничтожить достаточное количество средств ПВО на территории России с помощью ракет дальнего радиуса действия, подготовить достаточное количество пилотов F-16, а также получить своевременную поставку и достаточное количество самолетов этого типа", - отмечается в отчете ISW.

Истребители F-16 для Украины

Издание Politico писало, что во время ряда встреч в течение последних нескольких недель Украина просила США и другие страны активизировать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, поскольку нынешней организации обучения недостаточно.

Первая группа украинских пилотов закончила обучение на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в США. Количество пилотов и точная дата выпуска не уточняется "из соображений их безопасности". Сейчас пилоты направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

Уже летом 2024 года Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить в Киев более 60 самолетов F-16 американского производства.

Самолеты F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

31 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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