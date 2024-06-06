Украина требует от США активизировать подготовку пилотов ВСУ на F-16 - Politico

По данным издания, во время ряда встреч в течение последних нескольких недель Украина официально попросила США обучить дополнительное количество пилотов.

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Украина требует от США ускорить подготовку пилотов F-16 - СМИ / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Википедия

Во время ряда встреч в течение последних нескольких недель Украина просила США и другие страны активизировать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, поскольку нынешней организации обучения недостаточно.

Как пишет Politico, Киев отмечает, что есть еще 30 пилотов, которые имеют право немедленно начать обучение на базе Национальной гвардии Морриса в Тусоне, штат Аризона. Однако администрация президента США Джо Байдена сообщила Киеву, что не хватает учебных мест в программе в Аризоне, чтобы принять более 12 пилотов-стажеров одновременно. Два других заведения в Дании и Румынии имеют подобную проблему с доступными местами для тренировок.

Издание отмечает, что американские законодатели также оказывали давление на администрацию, чтобы она одобрила дополнительное обучение.

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Тем временем майор Эрин Ханниган, представитель Национальной гвардии Аризоны, подтвердила, что количество мест в программе ограничено из-за обязательств по удовлетворению запросов на обучение других стран.

"Помимо украинских студентов, есть множество других стран, которые зарезервировали обучение в течение года", — сказал Ханниган.

В Украине утверждают, что возможность летать на большем количестве F-16 поможет Киеву оттеснить российские силы от линии фронта в таких местах, как Харьковская область, где в последние недели российской оккупационной армии удалось продвинуться. Однако США заявили, что не ожидают, что реактивные самолеты изменят правила на поле боя.

Поставки F-16 Украине - последние новости

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия этим летом планируют отправить в Киев более 60 самолетов F-16 американского производства.

31 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.

Основные характеристики F-16 / Инфографика: Главред

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России.

Тем временем первая группа украинских пилотов закончила обучение на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в США. Количество пилотов и точная дата выпуска не уточняется "из соображений их безопасности". Сейчас пилоты направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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