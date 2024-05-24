Первая группа украинских пилотов закончила обучение на F-16: что будет дальше

Украинские пилоты, закончившие обучение на истребителях F-16 в Аризоне, пока не будут возвращаться в Украину.

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Пилоты закончили обучение на F-16 в США, но в Украину еще не поедут / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Википедия

Первая группа украинских пилотов закончила обучение на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в США. Количество пилотов и точная дата выпуска не уточняется "из соображений их безопасности". Об этом сообщил представитель Воздушных сил Национальной гвардии США Эрин Ханниган.

Как пишет Politico, пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне.

Сейчас пилоты направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

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Спикера Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона заявил, что украинские пилоты, закончившие обучение на истребителях F-16 в Аризоне, пока не будут возвращаться в Украину.

"Учебный процесс не завершается. Сейчас пилоты возвращаются в Европу и будут готовиться дальше для того, чтобы в дальнейшем прибыть в Украину и продолжить выполнение своих задач", - сказал Евлаш.

Спикер Воздушных сил добавил, что процесс обучения постоянен и касается не только пилотов, но и инженеров. По прибытии в Украину специалисты будут делиться опытом с коллегами.

По словам Евлаша, первые прибывшие в Украину самолеты F-16 будут выполнять задачи по патрулированию, а также будут наносить удары по врагу на линии столкновения.

Основные характеристики F-16 / Инфографика: Главред

Поставка F-16 в Украину - последние новости

Соединенные Штаты Америки разрешили Дании, Норвегии и Нидерландам передать Украине 65 истребителей F-16 Fighting Falcon, а также запасные двигатели, тренажеры и другие материалы. Дания передаст 19 самолетов F-16, Норвегия - до 22 самолетов, а Нидерланды - неопределенное количество.

Европейский Союз увеличит военную помощь для Украины в связи с массированными ракетными обстрелами со стороны России. Украина может получить первые истребители F-16 до начала лета. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Алекснадр де Кроо.

Нидерланды передадут украинским Воздушным силам истребители F-16 осенью, если удастся обучить пилотов к этому времени и развернуть всю необходимую инфраструктуру в самой Украине. Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 Украине с осени вслед за Данией, которая планирует поставки летом.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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