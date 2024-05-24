Первая группа украинских пилотов закончила обучение на F-16: что будет дальше

Первая группа украинских пилотов закончила обучение на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в США. Количество пилотов и точная дата выпуска не уточняется "из соображений их безопасности". Об этом сообщил представитель Воздушных сил Национальной гвардии США Эрин Ханниган.
Как пишет Politico, пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне.
Сейчас пилоты направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.
Спикера Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона заявил, что украинские пилоты, закончившие обучение на истребителях F-16 в Аризоне, пока не будут возвращаться в Украину.
"Учебный процесс не завершается. Сейчас пилоты возвращаются в Европу и будут готовиться дальше для того, чтобы в дальнейшем прибыть в Украину и продолжить выполнение своих задач", - сказал Евлаш.
Спикер Воздушных сил добавил, что процесс обучения постоянен и касается не только пилотов, но и инженеров. По прибытии в Украину специалисты будут делиться опытом с коллегами.
По словам Евлаша, первые прибывшие в Украину самолеты F-16 будут выполнять задачи по патрулированию, а также будут наносить удары по врагу на линии столкновения.
Поставка F-16 в Украину - последние новости
Соединенные Штаты Америки разрешили Дании, Норвегии и Нидерландам передать Украине 65 истребителей F-16 Fighting Falcon, а также запасные двигатели, тренажеры и другие материалы. Дания передаст 19 самолетов F-16, Норвегия - до 22 самолетов, а Нидерланды - неопределенное количество.
Европейский Союз увеличит военную помощь для Украины в связи с массированными ракетными обстрелами со стороны России. Украина может получить первые истребители F-16 до начала лета. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Алекснадр де Кроо.
Нидерланды передадут украинским Воздушным силам истребители F-16 осенью, если удастся обучить пилотов к этому времени и развернуть всю необходимую инфраструктуру в самой Украине. Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 Украине с осени вслед за Данией, которая планирует поставки летом.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Другие новости:
- РФ даже не сможет обнаружить F-16: как будут защищать западные истребители в Украине
- Поставка истребителей F-16: Мусиенко назвал условия, которые будут указывать на это
- В России истерят из-за приближения сроков передачи Украине F-16: посыпались угрозы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред