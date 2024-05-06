Украине с лета начнут поставлять F-16: когда ждать первую и вторую партии самолетов

Нидерланды передадут Киеву 24 самолета.

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Украинские пилоты тренируются на F-16 / Колаж: Главред, фото: Офис президента, Минобороны Британии

Нидерланды передадут украинским Воздушным силам истребители F-16 осенью, если удастся обучить пилотов к этому времени и развернуть всю необходимую инфраструктуру в самой Украине.

Как пишет Delfi, Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 Украине с осени вслед за Данией, которая планирует поставки летом.

Нидерланды объясняют такую задержку обучением украинских пилотов и подготовкой персонала по обслуживанию авиации.

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"И если нам удастся удержаться на этом пути, а в Украине все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", - цитирует СМИ министра обороны Кайсу Оллонгрен.

Поэтому после лета и в дальнейшем самолеты партиями будут перебрасывать в Украину, отметила Оллонгрен.

F-16 в Украине - главное

На Западе считают, что первые американские истребители F-16 появятся в Украине ближе к лету. При этом спикер Воздушных сил Илья Евлаш отмечал, что сроки поставок постоянно сдвигали.

Украинские пилоты сейчас обучаются в США и Дании. О каком количестве истребителей идет речь - пока неизвестно.

Американский пилот F-16 Питер Гринбург, в свою очередь, намекал, что обычные граждане в любом случае узнают о передаче этих самолетов из новостей.

"То, что мы как общественность видим: нет F-16, нет F-16, нет F-16, нет F-16... А потом везде вдруг появятся F-16!" - сказал Гринбург.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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