"У него нет выбора": что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт

Российский диктатор держится за войну, так как это единственный способ удержаться у власти.

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Чего ждать Украине после инаугурации Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

7 мая состоится инаугурация российского диктатора Владимира Путина и он уже в четвертый раз станет "директором" РФ. Именно война, которую он развязал против Украины, является способом сохранить власть. По этому Путин будет идти до конца, ведь у него нет другого выхода. Об этом в интервью Главреду заявил дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Для Путина война - это сохранение власти. Если война заканчивается и результатов нет, то нет и Путина. Цари в России должны быть либо победоносными, либо их меняют - такова логика действий российской политической традиции", - сказал Огрызко.

Он добавил, что Украине нужно делать все, чтобы это поняли и западные партнеры, ведь многие до сих пор верят в то, что с Путиным можно договориться.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Президентские "выборы" в РФ

Как сообщалось ранее, в то время как кремлевские СМИ вовсю рапортуют об очередях желающих проголосовать за Путина, оппозиционные медиа пишут о возрастающем недовольстве среди россиян - в сети распространяются сделанные гражданами страны-агрессора фотографии с испорченными бюллетенями. На некоторых избиратели оставляли весьма емкие надписи: "Крым - это Украина", "Слава Украине" и др.

Также СМИ пишут об усилении охраны участков. Например, в Екатеринбурге на входе на избирательные участки от голосующих просят сдавать зажигалки во избежание поджогов урн.

Как известно, российские "выборы" проводились на захваченных территориях Украины. "У России нет легитимных оснований для подобных действий на территории Украины", - в частности заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд.

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