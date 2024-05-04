После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко

Для внешнего мира новый срок диктатора будет очередным свидетельством, что режим в РФ является абсолютно неадекватным и нет способа воспринимать его как нормальный.

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Путин дождется, пока сядет в Гаагу, это произойдет до его нового срока - Огрызко / Главред

Через несколько дней, 7 мая, российский диктатор Владимир Путин уже в четвертый раз возглавит Россию после проведения так называемой инаугурации. Однако для мира обретение полномочий международным преступником, как и противозаконные выборы, не имеют значения, потому что ни один из лидеров Запада в Кремль не приедет. Поэтому Путину придется в очередной раз садиться на трон в компании ближайшего окружения и лидеров африканских стран, на которые РФ оказывает политическое влияние.

В интервью Главреду дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко рассказал, почему Путин не сменит премьера, для чего в РФ задержали заместителя Шойгу и досидит ли российский диктатор до нового срока.

7 мая должна состояться инаугурация Путина. Как бы вы ее охарактеризовали и чего от нее ждать?

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Я бы не называл все это действо никакими словами, в том числе и инаугурацией, потому что тогда на должность вступает человек, которого избирают на свободных демократических выборах. То есть тогда происходит законное обретение этим человеком соответствующих полномочий - президентских, премьерских и тому подобное. Во время так называемых выборов в России мы можем констатировать, что произошло самопереназначение этого человека. Потому и инаугурация - это фикция, театральная постановка для внутреннего пользования. Видимо, будут определенные попытки показать что-то героическое-величественное, но к этому надо относиться абсолютно спокойно. Это рассчитано исключительно на внутреннюю аудиторию, которая уже много десятилетий работает в системе "господин и раб", когда есть царь и подданные. И такая аудитория будет съедать все то, что ей будет скормлено. А для внешнего мира это будет очередным свидетельством, что этот режим в РФ является абсолютно неадекватным и нет никакого способа воспринимать его как нормальный.

Европарламент признал президентские выборы в России нелегитимными. Насколько это решение будет иметь влияние на отношение Запада к РФ в ближайшее время?

Решения Европарламента не имеют обязательной силы для правительств, но это то, что формирует политическую атмосферу. И если мы говорим, что европейские парламентарии указывают своим правительствам, мол, дорогие друзья, это не тот режим, с которым нам надо сотрудничать, это означает, что влияние таки будет.

Конечно, мы не получим ситуацию, когда, например, завтра Орбан или Фицо скажут, что изменили свою политическую позицию. Но это формирует соответствующие подходы западных правительств. То есть это подтверждение того, что Россия для Европы - это действительно то, что нельзя назвать нормой, а затем за этим последуют и соответствующие решения.

На чем, по вашему мнению, может сосредоточиться Путин после того, как уже официально получит полномочия на новом сроке - какими будут его возможные дальнейшие действия?

Вряд ли можем ждать или искать здесь чего-то чрезвычайно нового - эта линия зафиксирована еще с тех пор как Путин занял власть и продолжается уже 24 года с формальным отступлением от должности послушника Дмитрия Медведева (но мы все понимаем, кто руководил страной даже в те годы). С точки зрения Путина линия последовательна, и без принуждения изменений не произойдет. Если мы надеемся, что Путин вдруг начнет новый этап, то мы ошибаемся, потому что для этого нет никаких оснований. Единственным фактором, который может изменить его позицию - это фактор поражения в войне. Если украинские Вооруженные силы на поле боя докажут, что он проиграл, тогда действительно могут быть какие-то изменения.

В рамках продолжения той линии поведения Путина, которая уже сложилась, способен ли он в течение своего нового президентского срока начать войну в Европе в дополнение к войне в Украине, как об этом сейчас много говорят европейские политики?

Такие заявления - это абсолютно нереалистичные вещи. Путин в Украине не может ничего достичь, какая уж там Европа?! Тем более, что все страны, которые граничат с Россией (с недавних пор и Финляндия, являются членами НАТО), поэтому начинать войну против условной маленькой Эстонии будет означать начало войны против очень неусловного и большого блока НАТО.

Потому это нужно европейским политикам, чтобы держать соответствующий градус напряжения в своих обществах и объяснять, почему надо увеличивать расходы на оборону. И это правильно, потому что до полномасштабного вторжения в Украину там все находились в теплой ванне. Теперь из нее надо, наконец, выйти и реально посмотреть на то, что происходит вокруг. Но рискнуть начать войну против НАТО может разве что самоубийца.

Чего ждать Украине в дальнейшем - насколько Путин готов повышать ставки в нашем случае?

Он будет идти до последнего, потому что у него нет другого выхода.

Для Путина война - это сохранение власти. Если война заканчивается и результатов нет, то нет и Путина. Цари в России должны быть либо победоносными, либо их меняют - такова логика действий российской политической традиции.

Поэтому ему надо победить, утвердиться как царю, который собирает "исконные русские земли", потому отступать он будет только тогда, когда его к этому заставят. И эту идею нам надо очень активно доводить до сознания наших западных партнеров, потому что, к сожалению, до сих пор многие из них думают, что с Путиным можно о чем-то договориться.

Что может стать переломным моментом, когда Запад, наконец, поймет, что с Путиным надо что-то делать? Что такого он должен сделать (кроме того, что уже сделал), чтобы у Запада открылись глаза на реальную ситуацию?

Запад очень боится, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это - то, чем он постоянно угрожает, приводя западных партнеров в состояние политического паралича. Поэтому он и размахивает этой ядерной палкой, чтобы все его боялись.

Если исходить из этой логики, то худшим сценарием будет именно применение ядерного оружия. Но это будет означать для Путина конец его режима и, возможно, его лично, потому что уже давно его предупредили, что применение ядерного оружия будет означать, что его армия и военно-промышленный комплекс будут уничтожены неядерным оружием, но в течение нескольких десятков часов. Поэтому думаю, что это блеф Путина, которым он пока довольно успешно пользуется. Наша задача здесь тоже заключается в объяснении западным партнерам того, что не надо бояться слов Путина, потому что это его способы нейтрализовать активные действия Альянса и отдельных его членов.

Вы сказали, что в России есть такая традиция, когда царь либо становится победителем, либо его меняют. В случае с Путиным, есть ли предпосылки внутри России, чтобы его менять в перспективе?

Здесь мы снова возвращаемся к двум вариантам - будет ли Путин успешным царем, который рассказывает всем, что он борется за то, чтобы Россия снова стала "великой", или он потерпит поражение. Когда Путин проиграет и то, что будет происходить на поле боя будет определять ситуацию в РФ. Тогда вокруг Путина начнут думать о том, что, видимо, надо менять вожака стаи и искать себе другого, который либо продолжит еще больше терроризировать и саму Россию, и окружающий мир. Или, наоборот, найдутся те, которые скажут, что этот подход был абсолютно бездарным и бессмысленным, а потому надо искать взаимопонимание с Западом. Какой тезис возобладает, пока сказать трудно, потому что мы не знаем, как будут развиваться события на поле боя. Если это будет в положительном плане для Украины, то шансов на то, что Путин быстро исчезнет, будет больше.

Правильно ли я вас понимаю, что фактически единственная причина, по которой в России может начаться процесс смены Путина, напрямую связана с украинским фронтом? То есть именно внутренние проблемы россиян никак на это не повлияют, так?

Да, просто мы должны все время держать в голове простую истину о том, что российское общество не европейское по своей сути. Например, сейчас в Грузии принимают абсолютно неадекватный закон об иноагентах, и мы видим, что вся Грузия выходит на протесты и происходит что-то похожее на украинский Майдан. Почему? Потому что там есть гражданское общество, которое видит, что принятие закона будет означать ущемление прав граждан.

А давайте зададим себе другой вопрос - разве такой закон не был принят в России? Был, но разве там кто-то "пикнул"? Нет, потому что там есть рабское общество в отличие от демократического, которые существуют в цивилизованном мире.

Поэтому ответ на ваш вопрос "изменится ли что-то в РФ" - нет, не изменится. Потому что некому менять. Есть рабы и цари. Поэтому ожидать, что внутри России что-то начнет меняться - это политическая сказка.

Недавно в России задержали одного из заместителей Шойгу по подозрению во взяточничестве. Насколько я понимаю, без Путина здесь не обошлось. Свидетельствует ли это о том, что Путин начал чистки среди своих назначенцев?

Здесь мы можем только спекулировать, потому что стопроцентных объяснений, почему это делает Путин, у нас нет. Но поскольку сейчас в связи с так называемым переназначением Путина нужно будет назначать и правительство, это очень удобный способ избавиться от тех, кто в силу тех или иных причин царя уже не устраивает.

Люди в погонах говорили Путину про "Киев за три дня, а Украину - за три недели", поэтому сейчас у него будет хорошая возможность избавиться от тех, кто ему откровенно врал. Война показала, насколько коррумпирована и неподготовлена российская армия (хотя о ней говорили, что она вторая в мире). Таким образом можно сказать, что в королевстве сплошной раздрай и бардак, поэтому, видимо, надо менять руководителей. Думаю, это будет не первый случай, но в контексте будущих изменений в правительстве РФ такие истории дают основания для реакции. Мол, мы же не можем терпеть, что в российской армии воруют миллиардами.

Может ли судьба заместителя постигнуть самого Шойгу?

Я это и имею в виду. Потому что сжигая заместителей Шойгу, Путин дает понимание обществу, что там все плохо, и самого Шойгу надо заменить. И задержание его заместителя - повод разобраться с министром обороны.

Что касается замены, то российскому обществу абсолютно безразлично, кем его заменят. Хоть барана с рогами вместо него поставят, скажут, что он министр обороны, и россияне будут этому радоваться, потому что доверяют всему, что делает Путин. В России нет гражданского общества, и поэтому Путину нечего бояться, как это происходит в демократических странах. Поэтому Путин может делать все, что он хочет, и это будет воспринято. Тем более, что пропагандистский аппарат работает на все 100 процентов.

Учитывая то, что премьер-министр по российской конституции - это человек, который может взять на себя власть при определенных обстоятельствах, то есть это в широком смысле заместитель Путина, по какому принципу диктатор может назначать туда нового человека?

В данном случае изменений не будет, потому что Мишустин его вполне устраивает. У него нет никаких политических амбиций, он технократ, занимается тем, что Путина вполне устраивает. Скорее всего, это будет касаться отдельных министров, которые либо прокрались, либо демонстрируют свою неспособность управлять даже при таких обстоятельствах, когда у них есть полная власть. Например, они не могут навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве - достаточно вспомнить нынешнюю зиму в Подмосковье, когда вымерзали несколько городов. То есть возможны точечные изменения, но системно ничего меняться не будет, потому что Путина это устраивает.

Как вы думаете, досидит ли при таких условиях Путин до конца своего срока?

Вы употребили слово "досидит", и я думаю, что он дождется, пока его посадят в Гаагу. И это должно произойти именно до его нового президентского срока.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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