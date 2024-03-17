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Удары по НПЗ, прорыв границы и протесты: как проходит финал "выборов" в РФ

Яна Ставская
17 марта 2024, 11:31обновлено 17 марта, 13:20
"Выборы" в России совпали с ведением РФ кровопролитной войны против Украины. Рассказываем, зачем Кремлю - несмотря на очевидную всему миру диктатуру в стране - демонстрирование демократии.
Удары по НПЗ, прорыв границы и протесты: как проходит финал
В РФ проходит заключительный этап "выборов" / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, Телеграм Белгорода, ASTRA

Сегодня в воскресенье, 17 марта, проходит третий день так называемых президентских выборов в России. Украина настаивает на их нелегитимности хотя бы потому, что страна-агрессор привлекает к участию в "мероприятиях" украинских граждан на оккупированных территориях, никем юридически не признанных "частью" России. Кроме того, Киев накануне анонсировал новые воздушные атаки на военно-промышленные объекты оккупантов, в то время как русские добровольцы продолжают проводить наземные операции вблизи украинской-российской границы.

На этих "выборах" нет ни одного "антивоенного" кандидата, писали ранее российские СМИ, что вызвало недовольство у и до этого раздраженных гибелью Алексея Навального противников Путина. Сам российский диктатор уже предвидит победу, так как по окончанию голосования в Москве запланирован большой концерт с его участием.

Главред собрал главные события в России этого дня, сопровождающие третий и последний день голосования за Путина.

видео дня

Ночные удары по НПЗ

Согласно сообщениям СМИ, сегодня ночью по меньшей мере 8 регионов России атаковали беспилотники - на Славянском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Это не разовая "акция" ВСУ, ведь, напомним, последний месяц Украина регулярно бьет по нефтебазам страны-агрессора, что уже сказалось, например, на экспорте бензина.

Ситуация с топливом в РФ будет усугубляться в ходе дальнейшего выведения из строя ключевых объектов, считают эксперты.

После "прилета" горит Славянский НПЗ - смотрите видео:

Удары по НПЗ, прорыв границы и протесты: как проходит финал

На украинско-российской границе снова "жарко"

Российские добровольцы в ночь на воскресенье зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации, говорится в сообщении Сибирского батальона от 17 марта.

К слову, комментируя предыдущие пограничные огневые эпизоды, российские повстанцы причисляли срыв "президентских выборов" в РФ к целям проводимых "вылазок".

"Мир Украине"

В то время как кремлевские СМИ вовсю рапортуют об очередях желающих проголосовать за Путина, оппозиционные медиа пишут о возрастающем недовольстве среди россиян - в сети распространяются сделанные гражданами страны-агрессора фотографии с испорченными бюллетенями. На некоторых избиратели оставляли весьма емкие надписи: "Крым - это Украина", "Слава Украине" и др.

Также СМИ пишут об усилении охраны участков. Например, в Екатеринбурге на входе на избирательные участки от голосующих просят сдавать зажигалки во избежание поджогов урн.

Российская оппозиция отказалась о митингов и накануне анонсировала "мирную акцию протеста". Она заключается в том, что не поддерживающие политику Кремля граждане к 12:00 дня по Москве массово придут на избирательные участки и - либо испортят бюллетени, либо проголосуют против Путина. Таким образом, поклонники покойного Навального хотят "показать единство места и времени протеста".

Кто такой Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист украинского происхождения. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Wall Street Journal описал Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего", пишет Википедия.

20 августа 2020 года был отравлен в самолете, когда возвращался из Томска в Москву, впал в кому. 24 августа был перевезен в Берлинскую клинику.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.

4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества.

Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года, находясь в заключении в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе России.

Зачем Путину выборы и чего от них ждать

Этими "выборами" Путин, на самом деле, решает сразу несколько задач, уверен политолог Виктор Небоженко:

  • Путин демонстрирует окружению, что Кремлю не следует надеется на преемника;
  • Путин хочет показать, что население России поддерживает войну, а не отвергает ее;
  • путинская пропаганда будет доказывать, что эти выборы в России - пример демократии во время войны, а вот Украина никак не может решиться на такие же выборы во время войны.

Другой эксперт - полковник ВСУ Петр Черник - считает, что после победы на "выборах" Путин может принять решение о внедрении новой концепции в отношении народа РФ.

"Как только Путин самоназначится на пост президента РФ, он может объявить концепцию "вставай страна огромная", это серьезная опасность", - отметил он.

Аналитики соглашаются, что Путину, помимо становления абсолютной власти, важны успехи на фронте - российские войска пытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, не считаясь с потерями в личном составе и технике.

Материал подготовила: Яна Ставская

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