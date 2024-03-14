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Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ

Юрий Берендий
14 марта 2024, 17:19
По словам военного эксперта, после переизбрания на пост президента РФ Путин может объявить новую волну мобилизации для выравнивания ситуации на фронте.
Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ
После перевыборов Путина он может принять опасное решение для Украины / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ГУР МО, скриншот из видео

После победы на выборах президента России, глава Кремля Владимир Путин может принять решение о внедрении новой концепции в отношении народа РФ, которая будет представлять опасность для Украины. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

"Как только Путин самоназначится на пост президента РФ, он может объявить концепцию "вставай страна огромная", это серьезная опасность", - отметил он.

Черник отмечает, что мобилизационный резерв России состоит из 1,5-3 миллионов человек, а пользоваться автоматами Калашникова умеет абсолютное большинство взрослых мужчин.

видео дня

Также, полковник ВСУ объяснил, какие проблемы стоят перед противником на фронте сегодня, в частности на Запорожском направлении.

"Сейчас больше чем 1200 человек в сутки оккупанты замещать не могут. ВСУ, в свою очередь, уничтожают до 30 тыс. врагов в месяц. Роботино - большой прорубленный плацдарм, который мы довольно успешно держим. ВСУ справляются с этой задачей. Оккупанты будут пытаться эту "оперативную яму" выравнивать. На мой взгляд, сейчас они не имеют сил и средств для того, чтобы это сделать. Но опять же, это пока Путин не переназначится на посту президента", - сообщил он.

Черник также отметил, что у российского диктатора Владимира Путина есть стратегический план до проведения выборов президента РФ. Отмечается, что план главы Кремля заключается в том, чтобы российские войска вышли на админграницы Донецкой и Луганской областей. Ему нужны хоть какие-то успехи, а одной Авдеевки недостаточно, говорит Черник.

"Но сейчас все выглядит так, что ВСУ с этой задачей справятся. Они уничтожат этот стратегический замысел до выборов Путина. Если мы удержим рубежи, несмотря на то, что россияне находятся в состоянии атакующей стороны, это будет очень серьезный имиджевый коллапс у Путина", - добавил он.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Выборы президента России

Напомним, как ранее сообщал Главред, после того, как в марте Путин снова продолжит свою власть после победы на так называемых выборах в России, можно ожидать новых попыток наступления. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Россия проведет свои так называемые выборы Владимира Путина и на захваченных территориях Украины. Москва пытается создать впечатление "высокой явки" и уже заставила "голосовать" кадровых российских оккупантов в их воинских частях. Об этом заявили в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Российскому диктатору Владимиру Путину нужны "новые победы" перед президентскими выборами, поэтому он стремится присоединить еще две украинские области. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Мельник.

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война в Украине Выборы президента России-2024
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