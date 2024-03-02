Войска РФ гонят голосовать на "выборах" Путина в оккупации: в ВСУ раскрыли детали

Россия проведет свои так называемые выборы Владимира Путина и на захваченных территориях Украины. Москва пытается показать картинку "высокой явки" и уже согнала "голосовать" кадровых российских оккупантов в их воинских частях. Об этом заявили в Центре национального сопротивления при ССО ВСУ.
Как сообщили в ЦНС, россияне режиссируют "высокую явку" на "выборах" Путина на захваченных украинских территориях. Они пытаются создать иллюзию "одобрения оккупации".
"Для увеличения количества проголосовавших россияне организовали "выборы" в своих оккупационных частях, расположенных на ВОТ. За явку отвечают замполиты. Оккупационные войска должны завершить голосование до 15 марта и именно их бюллетени станут основой для фальсификаций явки", - подчеркнули в Центре.видео дня
Выборы президента России-2024
В период с 15 по 17 марта на территории страны-оккупанта России будут проводиться "выборы" президента. "Победить" должен Владимир Путин, который с 2000 года, с перерывом на срок Дмитрия Медведева, занимает пост руководителя государства.
На "выборах Путина" разрешат голосовать без паспорта, сообщали в Центре национального сопротивления. В оккупации большинство жителей отказываются получать российские паспорта.
Путин может принять важное решение после выборов в РФ, считает майор запаса Алексей Гетьман. В интервью Главреду он сделал прогноз, согласно которому в России будет усилена мобилизация. Путин хочет набрать еще до 500 тысяч войск.
Другие новости:
- "Мир в обмен на территории": у Зеленского раскрыли детали "предложения" Путина
- Ключевой год для Путина: Данилов сделал прогноз по войне РФ против Украины
- "Время работает на РФ": Орбан выдал новое скандальное заявление о войне в Украине