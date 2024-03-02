Войска РФ гонят голосовать на "выборах" Путина в оккупации: в ВСУ раскрыли детали

Агрессор Россия пытается создать видимость так называемой явки на "выборах" Владимира Путина на оккупированных территориях Украины, сообщили в ЦНС.

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Кремль рисует "явку" на "выборах" Путина в оккупации при помощи своих оккупантов - ЦНС / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ЦНС

Россия проведет свои так называемые выборы Владимира Путина и на захваченных территориях Украины. Москва пытается показать картинку "высокой явки" и уже согнала "голосовать" кадровых российских оккупантов в их воинских частях. Об этом заявили в Центре национального сопротивления при ССО ВСУ.

Как сообщили в ЦНС, россияне режиссируют "высокую явку" на "выборах" Путина на захваченных украинских территориях. Они пытаются создать иллюзию "одобрения оккупации".

"Для увеличения количества проголосовавших россияне организовали "выборы" в своих оккупационных частях, расположенных на ВОТ. За явку отвечают замполиты. Оккупационные войска должны завершить голосование до 15 марта и именно их бюллетени станут основой для фальсификаций явки", - подчеркнули в Центре. видео дня

Выборы президента России-2024

В период с 15 по 17 марта на территории страны-оккупанта России будут проводиться "выборы" президента. "Победить" должен Владимир Путин, который с 2000 года, с перерывом на срок Дмитрия Медведева, занимает пост руководителя государства.

На "выборах Путина" разрешат голосовать без паспорта, сообщали в Центре национального сопротивления. В оккупации большинство жителей отказываются получать российские паспорта.

Путин может принять важное решение после выборов в РФ, считает майор запаса Алексей Гетьман. В интервью Главреду он сделал прогноз, согласно которому в России будет усилена мобилизация. Путин хочет набрать еще до 500 тысяч войск.

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