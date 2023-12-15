Цирк от РФ в оккупации: на "выборах Путина" разрешат голосовать без паспорта – ВСУ

Большинство жителей оккупированных агрессором Россией территорий Украины отказываются получать так называемые "российские паспорта", сказали в ЦНС.

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Москва хочет, чтобы Путина "выбирали" без бумажки - ЦНС / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ГПСУ

Россия собирается провести так называемые выборы Владимира Путина на пост президента на оккупированных территориях Украины. Местным жителям, которые отказываются получать российские паспорта, "разрешили голосовать" без тех самых паспортов. Об этом заявили в Центре национального сопротивления при ССО ВСУ.

В ЦНС рассказали о том, что "выборы Путина", в том числе и в оккупации, будут проводиться целых три дня. Причем "голосовать" можно без российских паспортов.

"Выборы" в марте 2024 года, как и раньше, пройдут в три дня, чтобы скрыть отсутствие явки. Также жителям захваченных регионов позволят голосовать без паспортов, ведь большинство населения игнорирует получение российской бумажки", - отметили в Центре. видео дня

Также "избирательный процесс" будет организован чуть ли не тайно.

"Кроме того, россияне засекретили членов избирательной комиссии и запрещать съемку на территориях "избирательных участков". То есть враг боится деанонимизации коллаборантов", - подчеркивается в сообщении.

"Выборы Путина" на оккупированных территориях Украины

Мэр Мелитополя Иван Федоров ранее заявил, что Россия позорится с "выборами" Путина. По его словам, украинцы на захваченном юге отказываются сотрудничать с оккупантами. Поэтому Москва готовит "кино" с галочками за Путина. На территории завозят людей из России, которые едва говорят по-русски.

В МИД разнесли планы России о выборах на оккупированных территориях – в Киеве заявили, что такой "избирательный процесс" абсолютно незаконный. Действия поставят под вопрос легитимность Путина в целом.

"Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности Устав ООН. Такой избирательный процесс, как и остальные подобные пропагандистские мероприятия в прошлом, будет незаконным и ничтожным", - подчеркнули в МИД Украины.

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