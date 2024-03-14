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Россияне пишут о переброске ПВО с фронта на крупные НПЗ

Яна Ставская
14 марта 2024, 16:22
Российские пропагандисты возмущены действиями российского командования.
Пожар на НПЗ, Волгоград, Лукойл
Украина охотится на НПЗ оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

В России решили усилить охрану крупных нефтеперерабатывающих заводов после серии ударов БПЛА по объектам. Российские пропагандисты жалуются, что ради этого с передовой якобы снимают несколько дивизионов ПВО.

Как отмечают россияне в своих пабликах, "взять их, кроме как с фронта, по сути негде". Кремлевские власти отказались от идеи перебросить установки из Москвы.

Пропагандисты жалуются, что командование РФ якобы жертвует жизнями российских военнослужащих, чтобы у Москвы была возможность и дальше торговать нефтью с Западом, который оказывает помощь Украине.

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При этом в РФ уверяют, что "ни дефицита, ни повышения цен на топливо не предвидится".

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Удары БПЛА по НПЗ россиян

Как писал Главред, в российской Нижегородской области приостановлена минимум половина производства нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегоронефтеоргсинтез" (НОРСИ). Это произошло после атаки дронов на город Кстово, где и расположено предприятие.

НОРСИ перерабатывало около 15,8 миллиона тонн российской нефти в год. Это составляло 5,8% от общего объема переработанной нефти в РФ.

Bloomberg подытоживает, что последние атаки БПЛА остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России.

Удары Украины направлены на то, чтобы прервать российский экспорт и поставки топлива для российской оккупационной армии на передовой.

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