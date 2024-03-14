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Оно все будет уничтожаться: в СНБО анонсировали более жесткие удары по России

Яна Ставская
14 марта 2024, 17:50
При этом Данилов выдал издевательское заявление по поводу ситуации в Белгородской области.
Оно все будет уничтожаться: в СНБО анонсировали более жесткие удары по России
В Белгородской области продолжаются бои / Коллаж Главреда: фото УНИАН, Telegram

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина ни у кого не будет спрашивать разрешения, какие цели накрывать в России, таким образом прокомментировав недавние обстрелы Белгородской области.

В комментарии Радио Свобода Данилов отметил, что Рязань, куда уже добрались беспилотники, для Украины "еще не рекорд".

"Поверьте, дальше будет, и мы не будем останавливаться. Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в РФ, что касается военно-промышленного комплекса, того, что питает российскую армию - оно все будет уничтожаться", - ответил Данилов.

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Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Относительно присутствия контингента на российской территории в виде формирований легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" Данилов добавил, что военнослужащие просто желают проголосовать на так называемых выборах Путина.

"В России какое-то там волеизъявление, и поехали эти люди проголосовать. Обычная практика. Это же граждане РФ, с паспортами России, имеют право", - цитирует Радио Свобода секретаря СНБО.

Ситуация на украинско-российской границе

Уже несколько дней на украинско-российской границе идут бои российских повстанцев формирования "Легион Свободы", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" с регулярной российской армией.

За это время, по словам самих повстанцев, им удалось взять под контроль несколько небольших населенных пунктов и военнопленных. В то же время бойцы опровергают дезинформацию Кремля о якобы потерях в технике и в личном составе.

По состоянию на вечер 14 марта российские повстанческие формирования продвинулись на десятки километров вглубь территории России. Кроме того, бои с применением бронетехники и РСЗО продолжаются в районах населенных пунктов Сподарюшино и Козинки.

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СНБО новости России война в Украине Белгород Алексей Данилов война России и Украины Белгородская область Русский добровольческий корпус (РДК)
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