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Есть первые результаты: российские добровольцы рассказали о боях на территории РФ

Юрий Берендий
13 марта 2024, 23:28
В Легионе "Свобода России" рассказали об итогах первых суток боев на территории Белгородской и Курской областях РФ.
Есть первые результаты: российские добровольцы рассказали о боях на территории РФ
Российские добровольцы рассказали детали боев на территории РФ / Колаж Главрел, фото: УНИАН, t.me/legionoffreedom

12 марта бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона совершили новый рейд на территорию РФ. В течение первых суток им удалось уничтожить несколько единиц российской военной техники. Об этом в эфире 24 канала рассказал доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

За минувшие сутки бойцы трех добровольческих батальонов уничтожили две единицы бронированной техники, включая боевую машину десанта и БТР. Несколько единиц техники были повреждены.

"Пока трофеев нет, но как только они появятся, мы сообщим", - отметил Барановский.

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Он также отметил, что за полный день боев российские добровольцы уничтожили 2 единицы артиллерии и 2 минометы. Кроме того, 9 военных кадровой российской армии были ранены в ходе боев. По словам бойца Легиона "Свобода России", убитых на данный момент не верифицировали.

"Неплохо погуляли, как для первого дня. Скоро уже будет двое суток, как мы находимся на территории России. Итоги второго дня рейда мы подведем уже завтра утром", - сказал Барановский.

Он отметил, что сейчас ситуация развивается положительно, и инициатива находится в руках российских добровольцев.

В Теткино бойцам Легиона "Свобода России" удалось уничтожить командный пункт и пункт связи. Два ударных дрона прилетели туда и связь была оборвана. Это привело к путанице в оккупационной армии в Курской области.

"Мы наблюдаем за событиями, закрепились на удобных позициях. Возможно, будем продвигаться дальше или же пока подождем. Здесь важна военная хитрость. Наши действия должны быть всегда неожиданными для противника, поэтому все карты мы раскрывать пока не будем", - подытожил боец Легиона "Свобода России".

По его словам, сейчас Кремль перебрасывает резервы в виде тяжелой бронетехники и солдат оккупационной армии для отражения атаки российских добровольцев.

Что известно о Легионе "Свобода России"

Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины.

Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

Наступление российских добровольцев на территорию России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Легионе "Свобода России" отметили, что основной целью российских добровольцев является смена режима российского диктатора Владимира Путина. Они также заявили, что готовы отправиться "маршем" в Москву для достижения этой цели.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал прорыв российских добровольцев на территорию Белгородской и Курской областей 12 марта. Он считает, что действия бойцов легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" можно трактовать как попытку помешать президентским выборам в РФ и "получить преимущество" для обмена территориями во время возможных переговоров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что операция в Белгородской и Курской областях, которую провели ополченцы Русского добровольческого корпуса, Легиона Свобода России и Сибирского батальона, является лишь началом. Если Владимир Путин и его окружение считают, что все идет по плану, то они глубоко ошибаются.

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война в Украине Операция российских добровольцев
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