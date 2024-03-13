Есть тайные причины, заставляющие Шольца тормозить отправку Taurus ВСУ - немецкие СМИ

Канцлер Олаф Шольц по прежнему опровергает предположения о том, что он не доверяет Украине относительно ответственности в использовании ракет.

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Шольц опровергает упреки в свой адрес - дескать, он не доверяет украинским военным по поводу Taurus / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Канцлер Германии Олаф Шольц в который раз публично сказал, что не поддерживает поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Тепер он сказал об этом в среду, 13 марта, во время дебатов в парламенте, сообщает портал Euractriv.

"Для меня не может быть и речи о поставках дальнобойных систем вооружений, которые могут быть разумно поставлены только при условии привлечения немецких солдат - даже за пределами Украины Это граница, которую я как канцлер не хочу пересекать", - сказал чиновник.

Вместе с тем, Шольц опровергает упреки в свой адрес ‒ дескать, он не доверяет украинским военным по поводу ответственности в использовании ракет Taurus против русских оккупантов.

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Канцлер Германии Олаф Шольц в среду (13 марта) вновь назвал необходимость участия немецких солдат препятствием для поставки ракет дальнего радиуса действия на Украину, на фоне растущих вопросов о мотивах его возражений.

В течение последних недель Шольц занимал позицию, когда речь шла о поставках немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus на Украину ‒ несмотря на то, что западные союзники, такие как Франция и Великобритания, поставили самодельные модели и предложили поддержку для облегчения немецких поставок.

Александр Мюллер ‒ председатель комитета по обороне немецкого Бундестага, сообщил изданию Deutschlandfunk, что в ходе секретного заседания в понедельник депутаты впервые получил "информацию о том, почему Шольц думает именно так" по поводу ракет для Украины.

"Есть одна или две вещи, которые не могут обсуждаться публично, и которые по праву заставляют его колебаться", - сказал Мюллер.

Немецкие СМИ также предположили, что причина может заключаться в том, что Шольц опасается победы российских войск.

И тогда якобы Германии понадобятся ракеты "Таурус", чтобы удержать Россию от расширения кампании за пределы Украины, поскольку истощенные вооруженные силы Германии вряд ли смогут служить средством сдерживания, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Передача ракет Taurus в Украину

Напомним, как ранее сообщал Главред, партнеры Олафа Шольца в правительственной коалиции давят на канцлера Германии, чтобы он отказался от противодействия передаче Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

Немецкая оппозиция требует разъяснений относительно того, как именно канцлер Олаф Шольц пришел к выводу, что передача ракет Taurus Украине может затянуть Германию в войну с Россией.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона об обмене крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное оружие.

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