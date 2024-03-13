УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Есть тайные причины, заставляющие Шольца тормозить отправку Taurus ВСУ - немецкие СМИ

Дмитрий Видоменко
13 марта 2024, 22:43
Канцлер Олаф Шольц по прежнему опровергает предположения о том, что он не доверяет Украине относительно ответственности в использовании ракет.
Шольц, Таурус
Шольц опровергает упреки в свой адрес - дескать, он не доверяет украинским военным по поводу Taurus / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Канцлер Германии Олаф Шольц в который раз публично сказал, что не поддерживает поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Тепер он сказал об этом в среду, 13 марта, во время дебатов в парламенте, сообщает портал Euractriv.

"Для меня не может быть и речи о поставках дальнобойных систем вооружений, которые могут быть разумно поставлены только при условии привлечения немецких солдат - даже за пределами Украины Это граница, которую я как канцлер не хочу пересекать", - сказал чиновник.

Вместе с тем, Шольц опровергает упреки в свой адрес ‒ дескать, он не доверяет украинским военным по поводу ответственности в использовании ракет Taurus против русских оккупантов.

видео дня

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду (13 марта) вновь назвал необходимость участия немецких солдат препятствием для поставки ракет дальнего радиуса действия на Украину, на фоне растущих вопросов о мотивах его возражений.

В течение последних недель Шольц занимал позицию, когда речь шла о поставках немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus на Украину ‒ несмотря на то, что западные союзники, такие как Франция и Великобритания, поставили самодельные модели и предложили поддержку для облегчения немецких поставок.

Таурус, инфографика, Главред

Александр Мюллер ‒ председатель комитета по обороне немецкого Бундестага, сообщил изданию Deutschlandfunk, что в ходе секретного заседания в понедельник депутаты впервые получил "информацию о том, почему Шольц думает именно так" по поводу ракет для Украины.

"Есть одна или две вещи, которые не могут обсуждаться публично, и которые по праву заставляют его колебаться", - сказал Мюллер.

Немецкие СМИ также предположили, что причина может заключаться в том, что Шольц опасается победы российских войск.

И тогда якобы Германии понадобятся ракеты "Таурус", чтобы удержать Россию от расширения кампании за пределы Украины, поскольку истощенные вооруженные силы Германии вряд ли смогут служить средством сдерживания, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Передача ракет Taurus в Украину

Напомним, как ранее сообщал Главред, партнеры Олафа Шольца в правительственной коалиции давят на канцлера Германии, чтобы он отказался от противодействия передаче Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

Немецкая оппозиция требует разъяснений относительно того, как именно канцлер Олаф Шольц пришел к выводу, что передача ракет Taurus Украине может затянуть Германию в войну с Россией.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона об обмене крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное оружие.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Олаф Шольц война России и Украины Ракеты Taurus
Реклама

Главное за день

РФ резко сократила авиаудары после "сушкопада": наступление захлебывается - Лиховий

РФ резко сократила авиаудары после "сушкопада": наступление захлебывается - Лиховий

22:52 Украина
Есть тайные причины, заставляющие Шольца тормозить отправку Taurus ВСУ - немецкие СМИ

Есть тайные причины, заставляющие Шольца тормозить отправку Taurus ВСУ - немецкие СМИ

22:43 Мир
Еще две страны НАТО допустили отправку в Украину своих войск

Еще две страны НАТО допустили отправку в Украину своих войск

21:28 Украина
Все главные новости

Популярное

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка 7621

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка

Открестился от родных : Никита Пресняков показал свою позицию 7187

"Открестился от родных": Никита Пресняков показал свою позицию

Женщина услышала шум из стены после ремонта: пробив ее, она была сильно удивлена 4667

Женщина услышала шум из стены после ремонта: пробив ее, она была сильно удивлена

Свержение Путина и захват Москвы: Пономарев раскрыл сценарий смены власти в РФ 4443

Свержение Путина и захват Москвы: Пономарев раскрыл сценарий смены власти в РФ

Последние новости

23:49

Когда начинается сезон на карася: приготовьтесь к бешеному улову

23:36

100% могут получить бронь: нардеп назвал категорию украинцев, которых не мобилизуют

23:28

Есть первые результаты: российские добровольцы рассказали о боях на территории РФ

22:52

РФ резко сократила авиаудары после "сушкопада": наступление захлебывается - Лиховий

22:47

Без шароваров и вышиванки: как на самом деле выглядели украинские казакиВидео

Россия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – КочетковРоссия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – Кочетков
22:43

Есть тайные причины, заставляющие Шольца тормозить отправку Taurus ВСУ - немецкие СМИ

22:06

На режиссера Полански подали в суд по новым обвинениям в изнасиловании

21:57

"Провернуть трюки уже нельзя": эксперт назвал ключевое условие для контрнаступления ВСУ

21:28

Еще две страны НАТО допустили отправку в Украину своих войск

Реклама
21:11

Бывшая Остапчука ответила, готов ли он отдать ей часть имущества

20:51

Раскрыт мотив удара РФ по Одессе, когда там был Зеленский с делегацией

20:30

"Будем поддерживать, чтобы победить": в ЕС утвердили важную помощь для Украины

20:24

Что означает имя Марина: происхождение и характер

19:56

Мог быть уничтожен ударом дрона: в России "задвохсотился" вице-президент "Лукойла"

19:38

Зимняя погода возвращается: Украину накроет снег и гололедица

19:34

Осужденных хотят отправить на войну: в Раде зарегистрировали законопроект

19:16

Актриса Катерина Тышкевич назвала диагноз, который мучает ее много лет

19:15

Лунный календарь на 14 марта: к чему приведет женитьба в этот день

19:14

Пойдут маршем на Москву: в Легионе "Свобода России" назвали свою конечную цель

19:10

Какой город еще хотят захватит оккупантымнение

Реклама
18:57

Какая малоизвестная ошибка очень быстро убивает комнатные растения: об этом знают единицы

18:43

В следующей "волне" мобилизуют 500 тысяч человек: FT назвала "порог" призыва

18:42

Пентагон "открыт" к передаче Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - WSJ

18:35

"Скучно, глупо": путиниста-фигуриста разнесли за нытье по поводу "Олимпиады"

18:29

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой

18:11

"Не знаю, что такое любовь": Бюрсин сделал скандальное заявление про Эрчел

18:03

Ситуация под Авдеевкой сверхсложная: ВСУ нанесли критические потери РФ - 3 ОШБр

18:00

Что можно сделать со старой сметаной: 2 самых вкусных рецепта

17:46

Чем отличается бренди от коньяка: простое обьяснение

17:42

Порошенко поставил под угрозу вступление Украины в ЕС ради вечеринки сына, еще в 2022 выехавшего за границу - военныйВидео

17:40

Все ингредиенты есть на кухне: как отчистить старый матрас за минуты

17:27

Захарова отличилась новым нелепым заявлением: боится войск НАТО в Украине

17:13

Передача Украине ракет Taurus: Шольц выступил в Бундестаге с важным заявлением

17:08

Нардепы хотят в десять раз увеличить выплаты при рождении ребенка: названы суммы

17:01

Подружка Каменских: у Потапа появилась новая возлюбленная – блогер

16:54

Новые варианты для увольнения: какие права работодателям хотят дать в Кабмине

16:43

Чем лучше всего точить ножи: эффективный способ, о котором знает не каждый

16:39

Популярная украинская певица попала в ДТП - что произошло

16:31

"Опять обман": вокруг Кейт Миддлтон разгорелся новый скандал

16:19

Ситуация на востоке ухудшается: в ВСУ признались, под чьим контролем Невельское

Реклама
16:14

"Самый большой удар для Путина": эксперт назвал главную причину обстрелов Одессы

16:11

"Души найдут покой среди звезд": в ВСУ сообщили о гибели пилотов - что произошлоВидео

16:06

Почему нельзя пить горячий чай: причина, которая многих ошарашитВидео

16:05

Путин отреагировал на вступление Финляндии в НАТО и пригрозил "поражением"

16:03

Герасимова могли уволить из Генштаба России - СМИ

15:38

"ОКО ЗА ОКО 2": Все 300 минометов уже у ВСУ

15:32

Настраивает детей против: боксер Узелков пожаловался на бывшую жену

15:25

Украинцам пересчитали пенсии: кому именно и как сильно

15:20

Женщина услышала шум из стены после ремонта: пробив ее, она была сильно удивленаВидео

14:51

На Шольца давят и призывают его передать ракеты Taurus Украине - Bloomberg

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять