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Шольцу угрожают расследованием из-за отказа предоставить Украине Taurus

Яна Ставская
13 марта 2024, 05:50
В ХДС/ХСС подозревают, что Шольц мог умышленно ввести в заблуждение некоторыми заявлениями относительно ракет.
Шольцу угрожают расследованием из-за отказа предоставить Украине Taurus
Шольц категоричен насчет предоставления Украине Taurus / Коллаж Главреда: фото: Офис президента, wikimedia.org

Немецкая оппозиция ХДС/ХСС требует выяснить, каким образом канцлер Олаф Шольц пришел к выводу, что передача Украине ракет Taurus якобы может втянуть ФРГ в войну с Россией, пишет Европейская правда со ссылкой на DPA.

Вопрос об экспертности главы правительства у депутатов возникли после слива россиянами записей разговора немецких военных, которые подтверждали, что Берлину не надо самостоятельно программировать Taurus на цели оккупантов, на чем ранее настаивал Шольц.

Именно это было одним из объяснений Шольца, который занимался втягиванием Германии в российско-украинскую войну и последующей эскалацией. Теперь же, отмечает DPA, парламентарии хотят изучить, как канцлер делал публичные заявления о ракетах, которые не подкреплены словами немецких военных или производителем.

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Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

В рамках этого расследования ХДС/ХСС потребует от Шольца объяснений, не знал ли он этих фактов, или его дезинформировали, или намеренно ввел общественность в заблуждение своим заявлением.

Депутаты от ХДС/ХСС заявили, что планируют давить на канцлера по этим вопросам во время выступления в парламенте в среду.

Шольцу угрожают расследованием из-за отказа предоставить Украине Taurus
Основные характеристики Taurus / Инфографика Главреда

Передача Taurus Украине

12 марта канцлер Германии Олаф Шольц еще раз отказался передавать Украине ракеты Taurus в рамках военной помощи. По его словам, использование этого типа вооружения является "неоправданным".

Это произошло после публикации Кремлем перехваченного телефонного разговора немецких офицеров, в котором обсуждались возможные поставки ракет Taurus Украине и нанесение удара по Крымскому мосту.

Исследователь войны сэр Лоуренс Фридман согласился, что Германия не дает Украине Taurus из-за воспоминаний о хороших экономических отношениях с Россией в прошлом и ожидания первого шага со стороны США. В частности, Берлин ждет, что Штаты, как было с танками, первыми дадут Украине дальнобойные ATACMS, после чего уже будет ход немцев.

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новости Германии Олаф Шольц Германия Ракеты Taurus
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