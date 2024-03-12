"Враг убегал, сверкая пятками": повстанцы анонсировали непростую ночь в Курской области

Легион "Свобода России" взял под свой контроль пгт Теткино в Курской области РФ.

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Легион Свобода России анонсирует тяжелую ночь в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Легион "Свобода России"

Повстанцы из Легиона "Свобода России" взяли под свой контроль пгт Теткино в Курской области РФ. Они анонсируют, что эта ночь будет непростой для врага. Об этом рассказал боец Легиона Алексей Барановский, видео уже разлетелось в Сети.

Он добавил, что бои немного стихли, но бойцы не уходят из Теткино.

"На данный момент бои немного стихли, но ситуация подвешена. Я думаю, ночь будет непростая в Курской области", - говорит он. видео дня

В то же время Барановский рассказал, что российская армия и полиция полностью отступили вглубь, когда зашел Легион.

"Эффект неожиданности был полностью на нашей стороне. Российская армия полностью отступила вглубь. Полиция вообще впереди всех сбежала, сверкая пятками. Они привыкли либо коррупцией заниматься, либо беззащитных студентов и пенсионеров прессовать. Когда люди с оружием заходят, полиция сопротивляться не спешит", - добавил Барановский.

Смотрите видео о событиях в Курской области:

Легион Свобода России анонсирует тяжелую ночь в Курской области / фото: скриншот

Что известно о Легионе "Свобода России" Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

Операция повстанцев на территории РФ

Ранее в Легионе "Свобода России" заявили, что их добровольцы полностью взяли под контроль пгт Теткино Курской области. "Пгт Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", - сказали в ЛСР.

В свою очередь в "Русском Добровольческом Корпусе" опубликовано видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают. "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.

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