"Слив" разговора и передача Киеву ракет Taurus: Писториус оценил "уловки Путина"

Стоит рассматривать произошедшее в более широком контексте, уверен Борис Писториус.

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Борис Писториус оценил скандал вокруг прослушки офицеров ФРГ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, depositphotos.com/ua

Российский диктатор Владимир Путин ведет "информационную войну" против Германии, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Это "гибридная атака" России, целью которой является "подорвать решимость", подчеркнул он, комментируя публикацию Кремлем перехваченного телефонного разговора немецких офицеров, в котором обсуждались возможные поставки ракет Taurus Украине и нанесение удара по Крымскому мосту, пишет Bild.

Глава немецкого оборонного ведомства уверен в необходимости немедленно провести "полное" расследование инцидента с целью выяснить полномочия офицеров и корректность выбора средства коммуникации – платформы "WebEx".

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При этом он говорит о том, что не нужно вестись "на уловки Путина", а стоит рассматривать произошедшее в более широком контексте: не случайно Россия обнародовала запись в конце недели, которая была полна критических событий для Кремля.

"Бурная реакция сейчас" - это именно то, чего хочет добиться российский диктатор, поэтому нельзя позволять Путину "разлучить нас", убежден немецкий министр обороны.

Он уточнил, что ему неизвестно на текущий момент о других утечках информации. Он рассчитывает, что первые результаты проверки в связи с публикацией разговора военных будут в начале следующей недели.

Вместе с тем Писториус добавил, что на опубликованной записи офицеры обсуждали различные сценарии, и это не означает "зеленого света" для передачи Киеву ракет Taurus.

/ коллаж Главред

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Ранее Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину. Немецкий канцлер считает, что предоставление Украине таких ракет может втянуть ФРГ в войну.

Напомним, Германия отказывается передавать Украине ракеты Taurus из-за возможности их использования для атак по территории России, заявил канцлер Олаф Шольц.

Как сообщал Главред, канцлеру Германии Олафу Шольцу не понравился вопрос о том, почему страна до сих пор не поставляет ракеты Taurus Украине. Вместо этого он подчеркнул, что Германия тратит больше всего в Европе на помощь Украине.

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