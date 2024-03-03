УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Слив" разговора и передача Киеву ракет Taurus: Писториус оценил "уловки Путина"

Алексей Тесля
3 марта 2024, 19:14
Стоит рассматривать произошедшее в более широком контексте, уверен Борис Писториус.
Taurus, Писториус, Германия
Борис Писториус оценил скандал вокруг прослушки офицеров ФРГ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, depositphotos.com/ua

Российский диктатор Владимир Путин ведет "информационную войну" против Германии, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Это "гибридная атака" России, целью которой является "подорвать решимость", подчеркнул он, комментируя публикацию Кремлем перехваченного телефонного разговора немецких офицеров, в котором обсуждались возможные поставки ракет Taurus Украине и нанесение удара по Крымскому мосту, пишет Bild.

Глава немецкого оборонного ведомства уверен в необходимости немедленно провести "полное" расследование инцидента с целью выяснить полномочия офицеров и корректность выбора средства коммуникации – платформы "WebEx".

видео дня

При этом он говорит о том, что не нужно вестись "на уловки Путина", а стоит рассматривать произошедшее в более широком контексте: не случайно Россия обнародовала запись в конце недели, которая была полна критических событий для Кремля.

"Бурная реакция сейчас" - это именно то, чего хочет добиться российский диктатор, поэтому нельзя позволять Путину "разлучить нас", убежден немецкий министр обороны.

Он уточнил, что ему неизвестно на текущий момент о других утечках информации. Он рассчитывает, что первые результаты проверки в связи с публикацией разговора военных будут в начале следующей недели.

Вместе с тем Писториус добавил, что на опубликованной записи офицеры обсуждали различные сценарии, и это не означает "зеленого света" для передачи Киеву ракет Taurus.

Ракета Таурус, инфографика
/ коллаж Главред

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Ранее Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину. Немецкий канцлер считает, что предоставление Украине таких ракет может втянуть ФРГ в войну.

Напомним, Германия отказывается передавать Украине ракеты Taurus из-за возможности их использования для атак по территории России, заявил канцлер Олаф Шольц.

Как сообщал Главред, канцлеру Германии Олафу Шольцу не понравился вопрос о том, почему страна до сих пор не поставляет ракеты Taurus Украине. Вместо этого он подчеркнул, что Германия тратит больше всего в Европе на помощь Украине.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ФРГ война России и Украины Борис Писториус Ракеты Taurus
Реклама

Главное за день

Непогода возвращается: в Украину врываются снегопады

Непогода возвращается: в Украину врываются снегопады

19:43 Синоптик
"Слив" разговора и передача Киеву ракет Taurus: Писториус оценил "уловки Путина"

"Слив" разговора и передача Киеву ракет Taurus: Писториус оценил "уловки Путина"

19:14 Украина
В Одессе внезапно возросло количество погибших: из-под завалов достали тела детей

В Одессе внезапно возросло количество погибших: из-под завалов достали тела детей

19:14 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп на завтра 4 марта: Деве - проблемы с деньгами, Скорпиону - спор 4526

Гороскоп на завтра 4 марта: Деве - проблемы с деньгами, Скорпиону - спор

Почему нельзя говорить віруючий : языковед назвал благозвучные аналоги 4303

Почему нельзя говорить "віруючий": языковед назвал благозвучные аналоги

Путин может принять решение о выводе войск из Украины: эксперт назвал условие 2404

Путин может принять решение о выводе войск из Украины: эксперт назвал условие

Россияне жестоко ударили ракетами по Днепру: произошел пожар 2311

Россияне жестоко ударили ракетами по Днепру: произошел пожар

Последние новости

19:43

Непогода возвращается: в Украину врываются снегопады

19:32

Макрон поднимает ставки, и Путина это заделомнение

19:16

Лунный календарь на 4 марта: какие проблемы со здоровьем могут обостриться

19:14

"Слив" разговора и передача Киеву ракет Taurus: Писториус оценил "уловки Путина"

19:14

В Одессе внезапно возросло количество погибших: из-под завалов достали тела детей

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
19:08

Боксер Узелков засветил непубличную возлюбленную на фото

19:04

Что нужно сделать дома 4 марта, чтобы ушли все беды: приметы дня

18:44

Некоторым категориям военнообязанных придется пройти повторную ВВК

18:07

"Капитуляция – это ошибка": новое заявление Парижа об отправке войск в Украину

Реклама
17:57

Помогут ли F-16 выиграть Украине войну: эксперт дал однозначную оценкуВидео

17:43

Куча фур не может доехать до ВСУ: поляки блокируют военные грузы

17:33

Алла Пугачева выпустила новую песню - Киркоров поклялся бывшей жене в любвиВидео

17:07

Удары ракетами и бомбами: у РФ новая тактика атак из акватории морей

16:35

Россияне ударили по центру Курахово: много раненых

16:32

Выжил только один ребенок из четырех: в Одессе погибла целая семья военныхФото

16:28

Химия не нужна: как избавится от медведки раз и навсегдаВидео

16:07

У РФ рекордные потери: уничтожены сотни тысяч россиян – разведка Британии

15:57

Останутся без защиты: Италия забирает свое ПВО из Словакии - Фицо

15:53

Когда сеять помидоры на рассаду в марте 2024: даты и важные советы для дачников

15:45

Неожиданное признание: "Виталька" Гарик Бирча женился и стал отцом

Реклама
15:25

Найти сердце среди помидоров за 4 секунды смогут лишь единицы: загадка на скорость

15:19

"РФ имеет локальные успехи": в ВСУ рассказали, как сдерживают нашествие оккупантов

15:17

"Обстановка сложная": генерал ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении

15:05

"Убытки колоссальные": в Феодосии взорвали нефтепровод РФ – крымские партизаны

14:27

Последний раз прижала к груди: история мамы и малыша из Одессы, которых убил дрон РФ

14:18

Гороскоп Таро с 4 февраля по 10 марта: Рак - слушайте других, Весы - крепитесь

14:18

Под завалами 9-ти этажного дома в Одессе могут оставаться дети - Зеленский

14:18

Вот это красавчик: назван самый привлекательный артист Украины

13:52

"Ошибочный расчет Байдена": эксперт раскрыл, могут ли США позволить Украине проигратьВидео

13:36

Сам развалится: как избавиться от пня при помощи соли

13:24

Ситуация на одном из направлений резко изменилась: в ВСУ назвали главную причину

13:17

Мощностью в два Калибра: Украина модернизировала морские дроны

12:38

"Женское счастье" будет цвести постоянно: как подкормить спатифиллум

12:35

Нужно распустить: Илон Маск оскандалился новым заявлением о существовании НАТО

12:27

Тут в пустыне рыщет Шай-Хулуд: рецензия на фильм "Дюна: Часть вторая"

12:23

Объявила весну и показала честные морщины: Пугачева поделилась редким кадром

11:57

Деликатес за копейки: как приготовить красную икру из кетчупа

11:57

Названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска

11:54

Путин может принять решение о выводе войск из Украины: эксперт назвал условие

11:50

Гороскоп на завтра 4 марта: Деве - проблемы с деньгами, Скорпиону - спор

Реклама
11:16

"Штурмы идут 24/7": россияне нацелились на стратегический город - боец ВСУ

11:11

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Драконам пора экономить, Змеям - романтика

10:59

Слабая линия обороны: эксперт рассказал о целях россиян на Авдеевском направлении

10:39

"Модификация": в ВСУ раскрыли, почему дрон привел масштабные разрушения в Одессе

10:33

Церковный праздник 4 марта: одно действие, которое может привести к несчастью

10:30

Популярная ошибка: эксперт рассказала, как правильно мыть пол швабройВидео

09:51

Масштабные взрывы в Крыму: Братчук анонсировал новые "сюрпризы" для оккупантов

09:37

Россияне жестоко ударили ракетами по Днепру: произошел пожар

09:25

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 марта

09:13

Оккупанты паникуют: в Феодосии прогремели мощные взрывы, перекрыли движение по трассе

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять