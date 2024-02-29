УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Шпионаж, диверсии и война в космосе: в Германии описали сценарий атаки на НАТО

Анна Ярославская
29 февраля 2024, 07:33
Согласно одному из сценариев нападения неназванного агрессора, конфликт разбивается на четыре фазы.
Бундесвер
Правительство Германии представило сценарий военного столкновения НАТО с "неназванным агрессором" / Коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de

Немецкое правительство в отчете Бундестага описало один из вероятных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на уроках полномасштабной войны России против Украины.

В документе, который есть в распоряжении издания Европейская правда, говорится о том, что "нападение агрессора является вероятным сценарием". Атака может быть гибридной и/или с применением всего арсенала современных вооруженных сил во всех измерениях (сухопутный, воздушный/космический, морской, кибернетический и информационный).

Отмечается, что война России против Украины подтвердила, что современные военные действия сочетают классические и неконвенциональные операции. К последним относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии.

видео дня

Сценарий нападения на НАТО

Авторы описали один из сценариев нападения агрессора, согласно которому конфликт разбивается на четыре фазы.

Фаза І. Ключевая особенность этой фазы - гибридное влияние происходит тайно, и связать его с агрессором сразу невозможно.

Первая фаза длится с разной степенью интенсивности несколько лет. Она предполагает гибридное воздействие агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонно важные объекты и критическую инфраструктуру.

Фаза II. Длится несколько месяцев и предполагает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО, а также развертывание сил НАТО для сдерживания в ответ. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным, а его сокрытие - все меньшим.

Фаза III. Длится минимум один год и предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО - выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, в том числе по целям на территории ФРГ, а также вероятные перебои в работе спутников в космосе.

Фаза IV. Войска агрессора прорываются через оборонительные линии НАТО на территорию Германии. Также предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе.

Сценарий предусматривает, что фаза завершается "договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев".

Правительство Германии предлагает брать этот сценарий в качестве основы для построения концепции гражданской защиты, причем соответствующие ведомства на его основе могут дополнительно моделировать "подсценарии" для более эффективной обороны.

Какое развитие событий предусматривают другие сценарии нападения агрессора - не уточняется.

Другие сценарии нападения на страны НАТО

Это не первый сценарий агрессии против стран НАТО, который рассматривают правительства западных стран. В частности, в январе немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера уже писало о том, что Вооруженные силы Германии готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. В документе подробно излагался возможный "путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Позже сообщалось, что Bild опубликовало сценарий, который в НАТО считают базовым. Однако есть еще один – потенциальный захват агрессором Россией шведского острова Готланд, писало издание Redaktionsnetzwerk Deutschland. Второй сценарий предусматривает агрессию против стран Балтии. В Альянсе опасаются первого варианта развития событий.

Позже директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал журналистов Bild, согласно которому "НАТО готовится к войне с Россией", основан на документе, где прописан учебный сценарий. Варианты развития событий в сценариях всегда вымышлены. Сам сценарий предназначен для того, чтобы проверить военные возможности стран в определенной области.

Риск войны России и НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон на неформальном саммите в поддержку Украины в Париже 26 февраля заявил, что страна-агрессор Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина - лишь "первая цель" страны-агрессора РФ. По ее словам, Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и снижение налогов, чтобы сдержать РФ за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине НАТО новости Германии война России и Украины
Реклама

Главное за день

Дожди, снег и даже морозы: какой будет погода в Украине в марте - прогноз по регионам

Дожди, снег и даже морозы: какой будет погода в Украине в марте - прогноз по регионам

08:49 Синоптик
Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак

08:30 Эксклюзивы
Только за февраль - 11 бортов: ВСУ уничтожили еще один самолет оккупантов

Только за февраль - 11 бортов: ВСУ уничтожили еще один самолет оккупантов

08:16 Украина
Все главные новости

Популярное

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон 25949

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон

Гороскоп Таро на март 2024: Весам - решение, Скорпионам - завистники, Стрельцам - прибыль 12841

Гороскоп Таро на март 2024: Весам - решение, Скорпионам - завистники, Стрельцам - прибыль

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни 8747

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни

Карма в деле: Звездный десант Кремля попал под обстрел 6944

Карма в деле: "Звездный десант" Кремля попал под обстрел

Последние новости

08:49

Дожди, снег и даже морозы: какой будет погода в Украине в марте - прогноз по регионам

08:46

Гороскоп на завтра 1 марта 2024: Тельцы - вам все по плечу, Козерогам - проблемы с деньгами

08:45

Был ли конфликт между Зеленским и Залужным: Буданов рассказал детали

08:16

Только за февраль - 11 бортов: ВСУ уничтожили еще один самолет оккупантов

08:08

Прорыв РФ вглубь Украины: генерал Ходжес назвал новые угрозы на войне

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
07:33

Шпионаж, диверсии и война в космосе: в Германии описали сценарий атаки на НАТО

06:51

Прикрывали уход основных сил: погибли воины 73-го морского центра спецопераций

06:10

Об угрозе вторжения Беларусимнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 11 секунд найти шприц

Реклама
05:30

Военный объяснил, почему ВСУ нужны дроны на 1000 км не в первую очередьВидео

04:48

Зачем нужна соль для посудомоечной машины: нюансы использования

04:32

Есть три катализатора для развала РФ: Гудименко назвал самый рабочий

03:50

Угроза худшего сценария на фронте: полковник ВСУ отреагировал на заявление Борреля

03:10

"Есть проблемы": сержант ВСУ сказал, почему РФ начала больше бить баллистикой вместо дроновВидео

02:30

Козловский рассказал, как его покойный отец оценил конфликт с Кондратюком

01:30

Сопилкарь из Kalush Orchestra высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil

01:03

Как хранить макароны: девушка показала способ, чтобы они не рассыпались по шкафу

00:35

У Зеленского сделали заявление по "обращению" Приднестровья к России

28 февраля, среда
23:37

ВСУ сбили "впечатляющее" количество самолетов: Игнат раскрыл последствия для РФ

23:14

После рассказа об инвалидности: боксер Узелков перенес операцию

Реклама
22:44

"Бавовна" будет цвести: ГУР анонсировало неприятные сюрпризы для оккупантов

22:27

Зеленский встретился с Санду: сделал заявление по Приднестровью

22:06

Миллион дронов, которые летают роем: майор ВСУ раскрыл планы Запада по УкраинеВидео

21:29

За Красногоровку под Марьинкой прошли тяжелые бои: ВСУ отбили село у россиян

21:20

Надеюсь, сможете простить: певица LP извинилась за благодарности фанам РФ и худи с триколоров

21:15

ЕС принял "сверхважное" решение: окончательно одобрили передачу Украине 50 млрд евро

21:11

Страна НАТО разрешила Украине бить своим оружием по территории России

20:38

Бронирование, е-повестки и отсрочка: в ВР рассмотрели ключевые вопросы мобилизации

20:19

4 миллиарда долларов помощи: в США нашли источник финансирования для Украины

20:14

"Официально развелись": экс-капитан "Динамо" рассказал о разрыве с женой

20:11

Прилетел HIMARS: в РФ ноют об ударе по 155-й бригаде, командир оккупантов ранен

20:03

В Молдове сделали заявление о Приднестровье, а в РФ собрались говорить с Путиным

19:33

"Шанс закончить войну": Турция хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров

19:24

Украина и Польша провели переговоры по деблокаде границы: что решили

19:22

Китайский гороскоп на 29 февраля: что надо начинать, чтобы словить удачу

19:13

Войска НАТО в Украине "уже не табу": FT узнала подробности предложения Макрона

19:12

Какие 3 ошибки делает большинство из нас во время уборки: мало кто об этом догадывается

19:10

Если дать команду "фас!", то сидеть будут всемнение

18:54

Америка может склонить Украину к переговорам: сержант ВСУ о возможных решениях

18:48

Сезон "мясных штурмов": Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра

Реклама
18:37

Карма в деле: "Звездный десант" Кремля попал под обстрел

18:21

Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР об "обращении о защите" к РФ

18:20

Как Россия может "работать" из Приднестровья: в ВСУ назвали один из вариантов

18:17

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни

18:17

Шольц обвинил Британию в наведении ракет на российские войска: ему ответили

17:59

Основная цель РФ: полковник ВСУ предупредил об угрозе для 2 населенных пунктов

17:55

5 самых полезных советов, которые заставят дом пахнуть свежестью: хозяйка рассказала секретВидео

17:32

В РФ по приказу тетки из "Дома-2" воруют венки Навального для могилы Пригожина

17:28

Польша планирует закрыть границу с Украиной: Туск анонсировал "болезненное" решение

17:24

Ветеринар назвал 5 животных, которых он никогда бы не завел в качестве домашних питомцевВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять