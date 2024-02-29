Шпионаж, диверсии и война в космосе: в Германии описали сценарий атаки на НАТО

Согласно одному из сценариев нападения неназванного агрессора, конфликт разбивается на четыре фазы.

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Правительство Германии представило сценарий военного столкновения НАТО с "неназванным агрессором" / Коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de

Немецкое правительство в отчете Бундестага описало один из вероятных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на уроках полномасштабной войны России против Украины.

В документе, который есть в распоряжении издания Европейская правда, говорится о том, что "нападение агрессора является вероятным сценарием". Атака может быть гибридной и/или с применением всего арсенала современных вооруженных сил во всех измерениях (сухопутный, воздушный/космический, морской, кибернетический и информационный).

Отмечается, что война России против Украины подтвердила, что современные военные действия сочетают классические и неконвенциональные операции. К последним относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии.

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Сценарий нападения на НАТО

Авторы описали один из сценариев нападения агрессора, согласно которому конфликт разбивается на четыре фазы.

Фаза І. Ключевая особенность этой фазы - гибридное влияние происходит тайно, и связать его с агрессором сразу невозможно.

Первая фаза длится с разной степенью интенсивности несколько лет. Она предполагает гибридное воздействие агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонно важные объекты и критическую инфраструктуру.

Фаза II. Длится несколько месяцев и предполагает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО, а также развертывание сил НАТО для сдерживания в ответ. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным, а его сокрытие - все меньшим.

Фаза III. Длится минимум один год и предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО - выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, в том числе по целям на территории ФРГ, а также вероятные перебои в работе спутников в космосе.

Фаза IV. Войска агрессора прорываются через оборонительные линии НАТО на территорию Германии. Также предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе.

Сценарий предусматривает, что фаза завершается "договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев".

Правительство Германии предлагает брать этот сценарий в качестве основы для построения концепции гражданской защиты, причем соответствующие ведомства на его основе могут дополнительно моделировать "подсценарии" для более эффективной обороны.

Какое развитие событий предусматривают другие сценарии нападения агрессора - не уточняется.

Другие сценарии нападения на страны НАТО

Это не первый сценарий агрессии против стран НАТО, который рассматривают правительства западных стран. В частности, в январе немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера уже писало о том, что Вооруженные силы Германии готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. В документе подробно излагался возможный "путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Позже сообщалось, что Bild опубликовало сценарий, который в НАТО считают базовым. Однако есть еще один – потенциальный захват агрессором Россией шведского острова Готланд, писало издание Redaktionsnetzwerk Deutschland. Второй сценарий предусматривает агрессию против стран Балтии. В Альянсе опасаются первого варианта развития событий.

Позже директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал журналистов Bild, согласно которому "НАТО готовится к войне с Россией", основан на документе, где прописан учебный сценарий. Варианты развития событий в сценариях всегда вымышлены. Сам сценарий предназначен для того, чтобы проверить военные возможности стран в определенной области.

Риск войны России и НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон на неформальном саммите в поддержку Украины в Париже 26 февраля заявил, что страна-агрессор Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина - лишь "первая цель" страны-агрессора РФ. По ее словам, Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и снижение налогов, чтобы сдержать РФ за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

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