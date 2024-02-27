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"Наивная" Европа должна тратить больше средств на сдерживание РФ - премьер Дании

Анна Ярославская
27 февраля 2024, 09:59
Метте Фредериксен призвала европейские страны избегать ошибок 1930-х годов и "активизировать и расширить" свою оборонную промышленность.
Метте Фредериксен, Путин, ВСУ
Метте Фредериксен считает, что Путин вряд ли остановится на Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина - лишь "первая цель" страны-агрессора РФ. По ее словам, Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и снижение налогов, чтобы сдержать РФ за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

Фредериксен назвала Европу "наивной" и призвала избегать ошибок 1930-х годов и "активизировать и расширить" свою оборонную промышленность.

"За свободу приходится платить. С европейской точки зрения мы должны признать, что мы не использовали достаточно денег на собственную оборону и безопасность", — сказала премьер Дании.

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По ее словам, после окончания холодной войны в начале 1990-х годов Дания и другие страны сократили военные бюджеты.

"Нам нужно начать разговор о том, что если мир меняется в том направлении, в котором я думаю, что он будет меняться, то вы не сможете потратить ни пенни, ни доллар, ни евро, ни крону дважды", - сказала политик.

Financial Times отмечает, что слова Фредериксен звучат на фоне предупреждений о том, что РФ может атаковать страну НАТО в течение нескольких лет. Кроме того, замечания премьер-министра Дании имеют значение и в связи с тем, что о ней говорили и как о возможном будущем главе НАТО и рекламировали ее как потенциального преемника Шарля Мишеля на посту президента Европейского совета. Она также является одним из самых ярых сторонников Украины.

"Я вижу более агрессивную Россию во всех аспектах, не только в Украине. И я думаю, нам следует спросить себя: является ли это конечной целью РФ? (…) После двух лет полномасштабного вторжения нельзя говорить только об одном человеке. Вы должны говорить о стране", — добавила она.

Фредериксен подчеркнула, что экспансионистская программа была поддержана не только самим российским диктатором Владимиром Путиным, но и обществом в целом.

"Мы были слишком наивны, и в западной части мира мы были слишком сосредоточены на том, чтобы стать богаче, и поэтому мы также создали зависимость от стран, от которых мы не должны зависеть — газ из России и новые технологии из Китая", - добавила политик.

"Сейчас в России строят военную экономику, и через несколько лет они смогут атаковать или бросить вызов стране НАТО, если мы не сможем осуществлять сдерживание и оборону и если мы не объединимся в НАТО. Что мы должны сделать в ближайшие годы, так это гарантировать, что этого не произойдет", — считает Фредериксен.

Риск войны России и НАТО - прогнозы

Журналисты Bild опубликовали статью о том, что Германия готовится к отражению гибридной атаки РФ на восточный фланг НАТО. В материале они сослались на данные Министерства обороны ФРГ. Согласно сценарию, эскалация может произойти уже в феврале 2024 года, а кульминация конфликта – в мае-июне 2025-го.

Позже директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал журналистов Bild, согласно которому "НАТО готовится к войне с Россией", основан на документе, где прописан учебный сценарий. Варианты развития событий в сценариях всегда вымышлены. Сам сценарий предназначен для того, чтобы проверить военные возможности стран в определенной области.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что РФ начнет масштабную войну против НАТО в 2025 году. Штабы национальных армий стран-членов НАТО начинают готовить и проводить командно-штабные военные игры и учения. Многие государства включили Россию в список вероятных противников.

Вероятность наступления России на страны НАТО растет с каждым годом. Однако, важно понимать, что это не обязательно будет сухопутная операция, когда сапог российского солдата будет продвигаться по Эстонии. Об этом в интервью Главреду рассказала директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская.

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