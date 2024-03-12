РФ ударила по домам в Кривом Роге: есть разрушения, погибшие и более 30 пострадавших

В Кривом Роге было три попадания. Российские оккупанты ударили по девятиэтажному дому и попали в крышу пятиэтажки.

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РФ ударила ракетой по домам в Кривом Роге / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге. В результате удара есть погибшие и раненые. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

После попадания ракеты в доме на верхних этажах есть разрушения. Уже известно о минимум двух погибших людях. Также есть пострадавшие.

"Еще один трагический вечер для области. В Кривом Роге, предварительно, двое погибших. Есть пострадавшие. Врачи оказывают необходимую медпомощь", - написал Лысак. видео дня

Пять человек в тяжелом состоянии находятся на операционных столах. По состоянию на 20:54 известно по меньшей мере о 38 пострадавших. Среди раненых есть по меньшей мере 10 детей. Количество погибших возросло до трех.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе было по меньшей мере три попадания. Одно из них - прямое попадание в девятиэтажный дом.

Смотрите видео с места удара по девятиэтажному дому в Кривом Роге:

РФ ударила ракетой по домам в Кривом Роге / фото: скриншот

Также было попадание в крышу пятиэтажки в Металлургическом районе.

Смотрите видео с места удара по пятиэтажному дому в Кривом Роге:

РФ ударила ракетой по домам в Кривом Роге / фото: скриншот

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Кривого Рога. Он отметил, что на месте попадания разбирают завалы, там могут быть люди.

"Сейчас продолжается спасательная операция в Кривом Роге. Последствия российской ракетной атаки. Разрушения в девятиэтажном жилом доме. Много раненых, среди них тяжелые. Есть и ребенок. По состоянию на это время двое погибших. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами ищут людей. Работы будут продолжаться сколько нужно. Я благодарен каждому и каждой, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех, кто в этом нуждается", - заявил Зеленский.

Смотрите видео с места попадания ракеты в Кривом Роге:

РФ ударила ракетой по домам в Кривом Роге / фото: скриншот

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак эмоционально отреагировал на обстрел Кривого Рога.

"Кривой Рог. Удар россиян по многоэтажке. Редкие уроды", - написал он.

В Офисе генпрокурора отметили, что правоохранители открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ обстреляла Донецкую область. Оккупанты совершили артиллерийский обстрел и удар БПЛА в Донецкой области, в Херсоне ударили авиабомбой по дому.

Напомним, ранее российские войска атаковали Украину, используя 37 БПЛА типа "Shahed", одну зенитную управляемую ракету С-300 и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Средства противовоздушной обороны Украины сбили 33 российских дрона.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты атаковали Харьковскую область, осуществив удары из систем реактивного залпового огня по городу Купянск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки погибли двое гражданских лиц - мужчина и женщина.

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

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