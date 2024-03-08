РФ обстреляла Донецкую область и Херсон: 7 человек пострадали, среди них ребенок

Оккупанты совершили артиллерийский обстрел и удар БПЛА в Донецкой области, в Херсоне ударили авиабомбой по дому.

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Россия обстреляла Херсон и Донецкую область / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Донецкая областная прокуратура

В четверг, 8 марта, российские оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области и Херсон. Из-за вражеских обстрелов пострадали люди. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура и Херсонская ОГА.

В Донецкой области россияне ранили четырех человек, в Херсоне пострадал 7-летний мальчик.

Российские войска совершили артиллерийский обстрел поселка Южное Бахмутского района. В результате атаки оккупантов 23-летний мужчина получил осколочное ранение, он находился во дворе в момент обстрела. Мужчине оказали медицинскую помощь.

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Также в Северске от удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю два человека получили телесные повреждения. 64-летнего водителя госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии, а пассажира 85 лет доставили с контузией и ранением руки.

"Под прицел войск государства-агрессора попало с. Бердичи Очеретинской ОТГ, в результате чего получила травмы местная жительница 68 лет. На момент атаки женщина находилась в подвале собственного домовладения", - сообщили в прокуратуре.

Обстрел Херсона

Россияне ударили по Херсону. Из-за попадания авиабомбы в дом пострадал ребенок.

"В результате попадания авиабомбы в дом пострадал 7-летний мальчик", - проинформировали в Херсонский ОГА.

Мальчик госпитализирован с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой. Врачи оказывают ребенку помощь.

Также из квартиры на третьем этаже, где попала бомба, деблокировали двух пожилых людей. Их доставили в безопасное место.

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Российские обстрелы

Напомним, три дня подряд россияне атакуют Сумы. В четверг, 8 марта, оккупанты применили тактическую авиацию, после чего мощный взрыв прогремел в Сумах. Из-за активности вражеской авиации и пусков управляемых бомб объявили воздушную тревогу.

Также в ночь на 8 марта российские войска атаковали Украину, используя 37 БПЛА типа "Shahed", одну зенитную управляемую ракету С-300 и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Средства противовоздушной обороны Украины сбили 33 российских дрона.

Как сообщал Главред, 7 марта оккупанты атаковали Харьковскую область, осуществив удары из систем реактивного залпового огня по городу Купянск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки погибли двое гражданских лиц - мужчина и женщина.

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