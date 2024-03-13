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Передача Украине ракет Taurus: Шольц выступил в Бундестаге с важным заявлением

Юрий Берендий
13 марта 2024, 17:13
Шольц отметил, что Германия опережает многих западных стран по количеству предоставленных Украине систем вооружения.
Передача Украине ракет Taurus: Шольц выступил в Бундестаге с важным заявлением
Шольц высказал категорическое решение о передаче Украине ракет Taurus / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил свою позицию относительно неотправки в Украину дальнобойных ракет Taurus. По его словам, это может привести к дальнейшей эскалации конфликта и фактически обозначить прямое участие Германии в войне. Об этом он сообщил во время "часа вопросов и ответов" в Бундестаге в среду, передает Укринформ.

"Для меня отправка в Украину ракет исключена... Это граница, которую я как канцлер не могу пересечь", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что необходимо гарантировать неучастие Германии, ведь, по мнению Шольца, применение таких ракет требует участия немецких солдат. Это недопустимо, даже если солдаты фактически не будут находиться на территории Украины, заявил глава правительства.

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Он исключил возможность использования этих ракет с радиусом действия до 500 км без контроля со стороны немецких военных, указав, что это было бы безответственно и не только привело бы к эскалации конфликта, но и означало бы прямое участие в войне.

"Это также мнение других ответственных политиков в Европе", - добавил Шольц.

В то же время, отвечая на упреки оппозиции относительно недоверия к украинским партнерам, он отметил, что Украина четко выполняла взятые на себя обязательства перед западными поставщиками вооружения.

"Мы доверяем Украине, то, что мы являемся вторым крупнейшим по объемам предоставления поддержки партнером, - это показатель большого доверия", - подчеркнул Шольц.

Он отметил, что никто в Европе не оказывает столько помощи Украине, как Германия, и подтвердил, что с начала полномасштабной войны Германия предоставила, обязалась или запланировала помощь на 28 млрд евро. Также канцлер подчеркнул, что в бюджете на этот год Берлин выделил более 7 млрд евро на военную помощь Украине, Франция - 3 млрд, Великобритания - 2,5 млрд.

Кроме этого, Германия, по его словам, опережает другие страны запада в поставках Украине многих систем вооружений.

Сейчас Украине, по оценкам Шольца, нужно больше боеприпасов, систем ПВО и т.д., поэтому важно выполнить все данные обещания.

Шольц подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, чтобы та могла защищать себя, и заявил, что правительство и парламент сделают все возможное для этого.

"Мы будем безотлагательно мобилизовать помощь", - пообещал политик.

Он также считает, что решение вопроса о каждой отдельной системе вооружений является центральной задачей. По его мнению, этот подход нельзя считать слабостью.

Ракета Таурус, инфографика
Что известно о ракетах Taurus / Инфографика: Главред / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части - 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

Передача ракет Taurus в Украину

Напомним, как ранее сообщал Главред, партнеры Олафа Шольца в правительственной коалиции давят на канцлера Германии, чтобы он отказался от противодействия передаче Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

Немецкая оппозиция требует разъяснений относительно того, как именно канцлер Олаф Шольц пришел к выводу, что передача ракет Taurus Украине может затянуть Германию в войну с Россией.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона об обмене крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное оружие.

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война в Украине Олаф Шольц
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