'Самый большой удар для Путина': эксперт назвал главную причину обстрелов Одессы

Военный эксперт отметил, что деятельность украинского зернового коридора без России стала большим ударом по образу российского диктатора Владимира Путина.

https://glavred.info/ukraine/samyy-bolshoy-udar-dlya-putina-ekspert-nazval-glavnuyu-prichinu-obstrelov-odessy-10549769.html Ссылка скопирована

Эксперт назвал главную причину обстрелов Одессы / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Активизация ракетно-дронных ударов РФ по Одессе связана с работой украинского зернового коридора. По сравнению с 2022 годом пропускная способность порта Одесских портов значительно увеличилась. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, объем грузов, которые экспортируют через Одесские порты тоже намного вырос после того, как Украина смогла выбросить россиян из зерновой сделки собственными силами.

"Они понимают, что Одесса - это наши основные морские ворота, и именно они позволяют нам проводить наибольший объем экспорта товаров. Конечно, россияне пытаются закрыть нам эти ворота, потому что это будет однозначным ударом по экономике Украины", - отмечает эксперт. видео дня

Он добавил, что в РФ понимают, что функционирование этого транспортного коридора является символом украинской самостоятельности. Сегодня весь мир видит, что без России можно обеспечивать безопасность таких коридоров и эффективнее осуществлять бизнес, а Россия не сможет угрожать ни судам, ни безопасности этого транспортного пути.

"Поэтому это пощечина в сторону России, ведь это репутационное уничтожение и самый большой удар по образу страшного всемогущего Путина. Украина демонстрирует, что он - обычный диктатор, которого можно и нужно бить. Главное для нас - иметь достаточное количество оружия, которым мы знаем как прогнать и с Черного моря, и непосредственно из Крыма", - резюмировал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Удары по Одессе

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин "потерял связь с реальностью", когда пытался убить президента Украины и другого европейского лидера - премьер-министра Греции.

Во время ракетного удара, который был осуществлен российскими оккупантами, ракета пролетела в 300-400 метрах от места пребывания Зеленского и Мицотакиса, которые находились в порту Одессы 6 марта.

Кроме этого, 2 марта российские оккупанты совершили атаку дронами по Одессе, под удар попал многоэтажный дом, в результате чего погибла целая семья украинских военных. Олег и Татьяна Кравец, а также их дети.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.