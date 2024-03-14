"Тогда у РФ не будет времени нападать": есть 2 варианта судьбы России после войны – Кочетков

Устойчивого видения будущего страны-агрессора России у США и мира в целом нет. Есть лишь две точки зрения, одна из которых предполагает распад РФ, а вторая – сохранение там авторитарного режима. Такое мнение высказал политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков в интервью Главреду.
"Одна точка зрения, радикальная, заключается в том, что с Российской Федерацией нужно сделать то же, что сделали с Советским Союзом, то есть должен произойти ее контролируемый распад с контролем за нераспространением ядерного оружия", – отметил Кочетков.
Вторая точка зрения – противоположная. Она предполагает, чтобы в России оставался какой-то авторитарный режим, потому что она не может без него.
"Там всегда были цари, генеральные секретари, и россияне не могут без Сталина или Путина. Поэтому пусть в России будет что-то похожее на Путина, но с которым можно договариваться, потому что такой будет держать страну в подчинении, и ядерное и другое оружие массового уничтожения не расползется", – описал Кочетков вторую точку зрения.
Он отметил, что единой позиции в отношении России ни в мире, ни в США нет.
В то же время Кочетков добавил, что Украину больше устроил бы вариант, который бы предусматривал распад России на несколько стран, необязательно демократических, потому что тогда они будут вынуждены выяснять между собой экономические, территориальные и другие отношения, и у них не будет времени нападать на Украину.
"А вот вариант, который предусматривает сохранение в России авторитарного режима, является гарантией того, что через 10-20 лет всё обязательно повторится. Авторитарный режим в России – это гарантия агрессии против Украины. Существование Украины отрицает существование России, поэтому российский авторитарный режим обязательно будет пытаться уничтожить нашу страну. Как сейчас, так и в будущем", – подытожил политический аналитик.
Смотрите интервью с Александром Кочетковым о том, чего ждать Украине от США после президентских выборов и избрания Трампа или Байдена:
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
Ранее сообщалось, что военный обозреватель, майор запаса НГУ Алексей Гетьман спрогнозировал "переполох" в армии Путина. Он отметил, что если какое-то одно подразделение на уровне батальона российской армии перейдет на сторону легионеров, которые прорвали границу России, то в армии РФ начнется цепная реакция.
Напомним, эксперт назвал сценарий войны США и Москвы. Оккупанты агрессора России научились воевать в войне против Украины, поэтому в одном аспекте против НАТО у них будет преимущество, считает Кочетков.
Читайте также:
- Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала дату, но предупредила о "сюрпризе"
- "Угроза продвижения вражеских подразделений": Сырский раскрыл ситуацию на фронте
- Тысячи ракет по территории России: эксперт назвал сценарий войны США и Москвы