УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Тогда у РФ не будет времени нападать": есть 2 варианта судьбы России после войны – Кочетков

Алёна Воронина
14 марта 2024, 03:35
У США и мира в целом нет устойчивого видения будущего РФ. Но есть два варианта возможной судьбы страны-агрессора РФ после войны, на которые рассчитывает мир.
Владимир Путин, развал России, Александр Кочетков
Есть 2 варианта судьбы России после войны, считает Кочетков/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua, Главред / коллаж:

Устойчивого видения будущего страны-агрессора России у США и мира в целом нет. Есть лишь две точки зрения, одна из которых предполагает распад РФ, а вторая – сохранение там авторитарного режима. Такое мнение высказал политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков в интервью Главреду.

"Одна точка зрения, радикальная, заключается в том, что с Российской Федерацией нужно сделать то же, что сделали с Советским Союзом, то есть должен произойти ее контролируемый распад с контролем за нераспространением ядерного оружия", – отметил Кочетков.

Вторая точка зрения – противоположная. Она предполагает, чтобы в России оставался какой-то авторитарный режим, потому что она не может без него.

"Там всегда были цари, генеральные секретари, и россияне не могут без Сталина или Путина. Поэтому пусть в России будет что-то похожее на Путина, но с которым можно договариваться, потому что такой будет держать страну в подчинении, и ядерное и другое оружие массового уничтожения не расползется", – описал Кочетков вторую точку зрения.

Он отметил, что единой позиции в отношении России ни в мире, ни в США нет.

В то же время Кочетков добавил, что Украину больше устроил бы вариант, который бы предусматривал распад России на несколько стран, необязательно демократических, потому что тогда они будут вынуждены выяснять между собой экономические, территориальные и другие отношения, и у них не будет времени нападать на Украину.

"А вот вариант, который предусматривает сохранение в России авторитарного режима, является гарантией того, что через 10-20 лет всё обязательно повторится. Авторитарный режим в России – это гарантия агрессии против Украины. Существование Украины отрицает существование России, поэтому российский авторитарный режим обязательно будет пытаться уничтожить нашу страну. Как сейчас, так и в будущем", – подытожил политический аналитик.

Смотрите интервью с Александром Кочетковым о том, чего ждать Украине от США после президентских выборов и избрания Трампа или Байдена:

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Ранее сообщалось, что военный обозреватель, майор запаса НГУ Алексей Гетьман спрогнозировал "переполох" в армии Путина. Он отметил, что если какое-то одно подразделение на уровне батальона российской армии перейдет на сторону легионеров, которые прорвали границу России, то в армии РФ начнется цепная реакция.

Напомним, эксперт назвал сценарий войны США и Москвы. Оккупанты агрессора России научились воевать в войне против Украины, поэтому в одном аспекте против НАТО у них будет преимущество, считает Кочетков.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине вторжение России Александр Кочетков
Реклама

Главное за день

"Тогда у РФ не будет времени нападать": есть 2 варианта судьбы России после войны – Кочетков

"Тогда у РФ не будет времени нападать": есть 2 варианта судьбы России после войны – Кочетков

03:35 Украина
РФ резко сократила авиаудары после "сушкопада": наступление захлебывается - Лиховий

РФ резко сократила авиаудары после "сушкопада": наступление захлебывается - Лиховий

22:52 Украина
Есть тайные причины, заставляющие Шольца тормозить отправку Taurus ВСУ - немецкие СМИ

Есть тайные причины, заставляющие Шольца тормозить отправку Taurus ВСУ - немецкие СМИ

22:43 Мир
Все главные новости

Популярное

Открестился от родных : Никита Пресняков показал свою позицию 8578

"Открестился от родных": Никита Пресняков показал свою позицию

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка 8121

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка

Женщина услышала шум из стены после ремонта: пробив ее, она была сильно удивлена 5169

Женщина услышала шум из стены после ремонта: пробив ее, она была сильно удивлена

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой 4452

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой

Последние новости

05:55

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти собаку

05:37

У США есть два варианта победы, у Украины - только один: эксперт раскрыл деталиВидео

05:00

Зачем женщины наносят детский шампунь на кисти для макияжа: ответ знают единицы

04:31

"Мы нашли ключик": эксперт назвал главные условия успеха ВСУ в Крыму

04:05

Анджелина Джоли проиграла в суде Брэду Питту

Россия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – КочетковРоссия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – Кочетков
03:35

"Тогда у РФ не будет времени нападать": есть 2 варианта судьбы России после войны – КочетковВидео

03:00

Пока муж с любовницей: жена Мурата Налчаджиоглу сделала новое заявление

02:32

Когда Прощеное воскресенье в 2024 году: что нужно и запрещено делать в этот день

02:02

"Компромат и скандалы": эксперт раскрыл неожиданный сценарий выборов в СШАВидео

Реклама
01:30

Шэрон Стоун рассказала, как продюсер принуждал ее к интиму с актером на съемках

01:00

Удары России по HIMARS и Patriot: эксперты нашли один нюанс

00:06

Угроза масштабного ракетного удара по Украине: эксперт раскрыл новую тактику РФ

00:04

Ольга Сумская показала фотосессию в дерзком образе роковой женщиныВидео

13 марта, среда
23:49

Когда начинается сезон на карася: приготовьтесь к бешеному улову

23:36

100% могут получить бронь: нардеп назвал категорию украинцев, которых не мобилизуют

23:28

Есть первые результаты: российские добровольцы рассказали о боях на территории РФ

22:52

РФ резко сократила авиаудары после "сушкопада": наступление захлебывается - Лиховий

22:47

Без шароваров и вышиванки: как на самом деле выглядели украинские казакиВидео

22:43

Есть тайные причины, заставляющие Шольца тормозить отправку Taurus ВСУ - немецкие СМИ

22:06

На режиссера Полански подали в суд по новым обвинениям в изнасиловании

Реклама
21:57

"Провернуть трюки уже нельзя": эксперт назвал ключевое условие для контрнаступления ВСУ

21:28

Еще две страны НАТО допустили отправку в Украину своих войск

21:11

Бывшая Остапчука ответила, готов ли он отдать ей часть имущества

20:51

Раскрыт мотив удара РФ по Одессе, когда там был Зеленский с делегацией

20:30

"Будем поддерживать, чтобы победить": в ЕС утвердили важную помощь для Украины

20:24

Что означает имя Марина: происхождение и характер

19:56

Мог быть уничтожен ударом дрона: в России "задвохсотился" вице-президент "Лукойла"

19:38

Зимняя погода возвращается: Украину накроет снег и гололедица

19:34

Осужденных хотят отправить на войну: в Раде зарегистрировали законопроект

19:16

Актриса Катерина Тышкевич назвала диагноз, который мучает ее много лет

19:15

Лунный календарь на 14 марта: к чему приведет женитьба в этот день

19:14

Пойдут маршем на Москву: в Легионе "Свобода России" назвали свою конечную цель

19:10

Какой город еще хотят захватит оккупантымнение

18:57

Какая малоизвестная ошибка очень быстро убивает комнатные растения: об этом знают единицы

18:43

В следующей "волне" мобилизуют 500 тысяч человек: FT назвала "порог" призыва

18:42

Пентагон "открыт" к передаче Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - WSJ

18:35

"Скучно, глупо": путиниста-фигуриста разнесли за нытье по поводу "Олимпиады"

18:29

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой

18:11

"Не знаю, что такое любовь": Бюрсин сделал скандальное заявление про Эрчел

18:03

Ситуация под Авдеевкой сверхсложная: ВСУ нанесли критические потери РФ - 3 ОШБр

Реклама
18:00

Что можно сделать со старой сметаной: 2 самых вкусных рецепта

17:46

Чем отличается бренди от коньяка: простое обьяснение

17:42

Порошенко поставил под угрозу вступление Украины в ЕС ради вечеринки сына, еще в 2022 выехавшего за границу - военныйВидео

17:40

Все ингредиенты есть на кухне: как отчистить старый матрас за минуты

17:27

Захарова отличилась новым нелепым заявлением: боится войск НАТО в Украине

17:13

Передача Украине ракет Taurus: Шольц выступил в Бундестаге с важным заявлением

17:08

Нардепы хотят в десять раз увеличить выплаты при рождении ребенка: названы суммы

17:01

Подружка Каменских: у Потапа появилась новая возлюбленная – блогер

16:54

Новые варианты для увольнения: какие права работодателям хотят дать в Кабмине

16:43

Чем лучше всего точить ножи: эффективный способ, о котором знает не каждый

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять