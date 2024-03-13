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Тысячи ракет по территории России: эксперт назвал сценарий войны США и Москвы

Андрей Ганчук
13 марта 2024, 14:04
Оккупанты агрессора России научились воевать в войне против Украины, поэтому в одном аспекте против НАТО у них будет преимущество, считает Александр Кочетков.
Кочетков, Россия, США
США готовы к войне с Россией в воздухе - Кочетков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН, Офис президента

Соединенные Штаты Америки готовы к войне с Россией дальнобойными средствами. Они способны нанести по российской территории удар тысячами ракет. Преимущество будет и в авиации. Однако в контактных боях преимущество получат уже россияне, которые научились воевать в Украине. Об этом заявил политический аналитик Александр Кочетков.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в воздухе и на море Россия ничего не сможет противопоставить Западу. Поэтому Штаты абсолютно готовы к дистанционной войне с россиянами.

"Дистанционно – США абсолютно готовы. С помощью Украины Штаты проверили все свои средства поражения, системы залпового огня, авиацию, разведку, спутники, все, что нужно для дистанционного удара, ракеты – все это работает и является очень надежным. США предоставляют нам единичные экземпляры, но если что они могут выпустить несколько тысяч ракет почти одновременно по территории России. И практически все эти ракеты попадут в цели, потому что противоракетная и противовоздушная оборона России не такая, чтобы сдержать массированный удар ракетным вооружением. Американская авиация, конечно, будет теряться в таком столкновении, но она точно будет превосходить российскую. Уже понятно, что на море Россия не сможет ничего противопоставить странам НАТО, потому что она ничего не может сделать с Украиной, у которой даже нет своего флота, но она успешно уничтожает российский флот", - считает Кочетков.

Впрочем, в контактном военном противостоянии превосходство будет уже у российских оккупантов, которые научились воевать в боях с армией Украины.

"А вот в контактном бою, на позициях преимущество будет иметь Россия. В ближнем бою с беспилотниками, бронетехникой, новой тактикой все будет иначе: все это натовцы наблюдают, но практического опыта применения не имеют. Здесь Россия будет, безусловно, превосходить, потому что ВСУ – это лучший учитель. Мы таки научили россиян драться по-настоящему", - подчеркнул Александр Кочетков.

Смотрите видео, в котором Кочетков сделал прогноз о сценарии войны РФ и США:

Война России против НАТО

Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал вероятным сценарий военного столкновения НАТО с Россией в случае поражения Украины. Если так произойдет, Москва нападет уже на страны Балтии – Латвию, Эстонию и Литву.

Россия знает, какие для нее будут последствия, если Кремль применит ядерное оружие, сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. По его словам, риторика Путина – это психологическое давление.

Если Россия нападет на Латвию, Литву, Эстонию или Финляндию, по ее территории будут нанесены ракетные удары, считает военный эксперт Валентин Бадрак. Как полагает аналитик, тогда будет нелинейная война, которой боится Путин.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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новости России новости США Александр Кочетков
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