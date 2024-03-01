'Россия знает последствия': в НАТО прямо ответили на ядерные угрозы Путина

Заявления России о применении ядерного оружия очень опасны, обладание таким оружием требует сдержанности, заявил заместитель генсека НАТО.

https://glavred.info/world/rossiya-znaet-posledstviya-v-nato-pryamo-otvetili-na-yadernye-ugrozy-putina-10546610.html Ссылка скопирована

Угрозы РФ ядерным оружием опасны и безответственны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, wikipedia.org, nato.int

Представители РФ на протяжении последних двух лет систематически угрожают ядерным оружием. Заявления российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, пишет El Pais.

"Мы наблюдаем подобное использование ядерных угроз со стороны российских лидеров в течение как минимум двух лет, с тех пор, как началась война в Украине. И это от такой ядерной сверхдержавы, как Россия", - сказал он.

Джоане отметил, что владение ядерным оружием требует сдержанности, а такие заявления Кремля являются крайне безответственными. В НАТО считают, что угрозы ядерным оружием - это часть арсенала РФ для влияния на политическую ситуацию и психологического давления.

видео дня

"Мы не видим непосредственной угрозы применения Россией такого оружия. Но такие заявления очень опасны, поскольку подрывают доверие в области ядерного оружия. Россия знает последствия такого развития событий", - добавил заместитель генсека НАТО.

По его словам, манипуляции ядерным оружием являются попыткой Путина выступить против Запада и оправдать свою войну в Украине как "войну цивилизаций". Также лидер Кремля может использовать угрозы, чтобы оправдать утверждение о том, что Запад хочет уничтожить Россию, что является полной чушью, отметили в НАТО.

Инфографика: Главред

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Угрозы российского диктатора

Как сообщал Главред, 29 февраля президент страны-агрессора Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон".

Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине.

Кроме этого, политический аналитик Владимир Горбач утверждает, что угрозы Путина являются "последним аргументом" в его арсенале. Однако это психологическое запугивание, а не реальная угроза, поскольку нет явной причины для применения ядерного оружия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.