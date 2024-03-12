"Будет цепная реакция": Гетьман спрогнозировал "переполох" в армии Путина

Если какое-то подразделение на уровне батальона армии РФ перейдет на сторону легионеров, которые прорвали границу России, то в армии РФ будет цепная реакция.

https://glavred.info/ukraine/budet-cepnaya-reakciya-getman-sprognoziroval-perepoloh-v-armii-putina-10549532.html Ссылка скопирована

Гетман спрогнозировал "переполох" в армии Путина/ коллаж: Главред, фото: Facebook Гетьман, Telegram Легион Свободы России

Прорыв границы страны-агрессора России, который утром 12 марта совершили бойцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", стал вызовом для главы Кремля Владимира Путина и его режима.

Если во время боевых действий на территории РФ хотя бы один батальон российских военных сил перейдет на сторону добровольческих формирований россиян, воюющих против режима Путина, то по всей армии российских оккупантов может прокатиться цепная реакция. Такое мнение высказал военный обозреватель, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире Еспресо.tv.

По словам Гетьмана, нынешний рейд бойцов добровольческих формирований россиян отличается от предыдущих.

видео дня

"Россияне с перепугу начали говорить, что уже уничтожили танки и бронированные машины, обезвредив более 100 бойцов. То есть россияне будут менять свою пропагандистскую риторику, потому что такими сообщениями они подтвердили, что это мощная военная группировка, которая имеет военную технику и может контролировать населенные пункты. Сегодня было обращение одного из добровольцев, где он сказал, что они идут освобождать собственную землю. Что таким образом они пришли проголосовать и помочь россиянам выбрать того, кого они хотят и не бояться", – сказал майор запаса НГУ.

Гетьман отметил, что нынешний рейд очень серьезный, и он имеет политический и эмоциональный подтекст.

Он отметил, что информация об этом рейде всё больше и больше будет распространяться по России, и об этом услышат многие военные регулярной оккупационной армии, которые находятся на линии соприкосновения.

"А там существует дедовщина, там нет уважения командиров к своим подчиненным. И многие могут задуматься, не стоит ли продолжать боевые действия, но другим способом, чтобы воевать против путинского режима. Если произойдет, что какое-то одно подразделение на уровне батальона российской армии перейдет на сторону этих российских легионеров, то может произойти цепная реакция по всей российской армии", – спрогнозировал Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Операция российских добровольцев в РФ

Ранее сообщалось, что в среду, 12 марта, "РДК" и "Свобода России" начали операцию в нескольких областях РФ. На территории Курской и Белгородской областей продолжаются тяжелые бои.

В ГУР раскрыли детали о прорыве российскими добровольцами границы РФ. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что боевые действия в Курской и Белгородской областях России являются спецоперацией российских добровольческих батальонов, которые фактически действуют на собственной территории.

В ВСУ оценили ход боев в РФ. 12 марта Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и "Сибирский батальон" объявили о начале весеннего освободительного движения на территории России и начали наступление на нескольких участках российско-украинской границы. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что россияне проглядели накопление техники на этом направлении.

Напомним, повстанцы анонсировали непростую ночь в Курской области. Повстанцы из Легиона "Свобода России" взяли под свой контроль пгт Теткино в Курской области РФ. Они анонсируют, что эта ночь будет непростой для врага. Об этом рассказал боец Легиона Алексей Барановский.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.