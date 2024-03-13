'Угроза продвижения вражеских подразделений': Сырский раскрыл ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной.

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Сырский посетил линию фронта / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что посетил район операции на направлении, где противник проводит активные боевые действия.

"Поработал в двух бригадах, где постепенно осложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков. После детального анализа и оценки обстановки вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервами, боеприпасами, средствами РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость нашей обороны на этом участке фронта", - отметил он в Telegram.

В целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербово и Роботино.

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"В то же время, вероятно вследствие высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась. Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замены частей, утративших боеспособность, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов", - сообщил Сырский.

Главнокомандующий отметил, что за две недели жестких боев противник понес чрезвычайно высокие потери. Однако, все населенные пункты, которые он пытался захватить, остались под нашим контролем.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Напомним, что ВСУ смогли продвинуться на одном из направлений фронта. В ISW отмечают, что россияне прекратили свое продвижение в районе насленого пункта Ивановское на Бахмутском направлении. Позиционные бои продолжались на нескольких направлениях относительно Бахмута.

Войска РФ собрали силы на левобережье Херсонщины. Российские войска совершили четыре атаки против украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в Силах обороны Украины.

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