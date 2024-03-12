Генерал Теплинский попал под удар ВСУ: подробности атаки на корабль оккупантов

Российские пропагандистские ресурсы отчитались о понесенных оккупантами потерях.

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Россияне почему-то разместили на судне командный пункт / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российский генерал-командующий группировкой оккупантов "Днепр" Михаил Теплинский был в командном пункте, размещенном на корабле, когда по нему был нанесен авиаудар ВСУ, утверждают кремлевские пропагандисты.

По сообщению российских пабликов, удар пришелся во время "важного заседания", на котором обсуждалось, как захватчикам брать Крынки и оккупировать левобережье.

Ликвидированы якобы 14 российских оккупантов, в основном офицеры, еще 8 ранены. Кроме того, в штабе тогда находился Теплинский - у него якобы нет "ни одной царапины". По словам пропагандистов, генерала "спас Бог".

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Оккупанты подозревают своих же штабистов в сливе данных, связывая удар с продолжающимся конфликтом Теплинского и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Кто такой Михаил Теплинский Михаил Теплинский - военный преступник, генерал-полковник ВС России. По данным ГУР МОУ, по состоянию на 2017 год, Теплинский осуществлял непосредственное руководство российскими оккупационными войсками на востоке Украины. 16 апреля 2023 года британская разведка сообщила, что Теплинского вернули к боевым действиям в Украине. 9 июля 2023 года, через несколько недель после мятежа Пригожина, британское СМИ Daily Mail написало, что Теплинский возглавил оккупационные силы в Украине после отстранения от командования Валерия Герасимова, сохранившего должность начальника Генштаба. 30 октября 2023 года назначен командующим группировкой войск "Днепр", пишет Википедия.

Удар по судну россиян 11 марта

Вооруженные силы нанесли удар по судну российских оккупантов в понедельник, 11 марта. Россияне почему-то разместили на нем командный пункт.

Вместе с тем в сети распространялась информация об исчезновении генерала Михаила Теплинского, который ранее вел непосредственное командование российскими захватчиками в Украине. Пропагандисты жаловались, что тот не выходит на связь.

Само судно, по данным аналитиков Defense Express, появилось в лимане еще в июне 2023 года, что эксперты объясняют последствиями подрыва Россией Каховской ГЭС и затопления части украинской территории.

"Также применение именно авиаудара может быть признаком того, что на этом судне неожиданно появилось какое-то важное лицо, то есть удар необходимо было нанести в очень короткое время и максимально мощный. А в этом районе не было других средств поражения необходимой мощи", - объясняют в Defense Express.

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