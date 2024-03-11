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ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал

Яна Ставская
11 марта 2024, 22:43
Россияне почему-то разместили на судне командный пункт.
ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал
ВС РФ продолжают нести большие потери на войне против Украины / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Вооруженные силы нанесли удар по судну российских оккупантов в понедельник, 11 марта.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук опубликовал видео поражения, подчеркнув, что речь идет о пункте управления захватчиков.

По данным Украинской правды, удар был нанесен в понедельник, 11 марта, в Херсонской области.

видео дня

Свой пункт управления оккупанты разместили на корабле.

ВСУ ударили по пункту управления захватчиков - смотрите видео:

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал

Вместе с тем в сети распространяется информация об исчезновении генерала Михаила Теплинского, который ранее вел непосредственное командование российскими захватчиками в Украине. Пропагандисты жалуются, что тот не выходит на связь.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что среди двухсотых на этом корабле могут быть известные фамилии. Однако подтверждений нет ни с российской, ни с украинской стороны.

Кто такой Михаил Теплинский

Михаил Теплинский - военный преступник, генерал-полковник ВС России. По данным ГУР МОУ, по состоянию на 2017 год, Теплинский осуществлял непосредственное руководство российскими оккупационными войсками на востоке Украины.

16 апреля 2023 года британская разведка сообщила, что Теплинского вернули к боевым действиям в Украине. 9 июля 2023 года, через несколько недель после мятежа Пригожина, британское СМИ Daily Mail написало, что Теплинский возглавил оккупационные силы в Украине после отстранения от командования Валерия Герасимова, который сохранил должность начальника Генштаба.

30 октября 2023 года назначен командующим группировки войск "Днепр", пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области. Однако в течение последних двух недель не имеют успеха.

Украинские военные продолжают укреплять оборонительные линии, но, как пишет Der Spiegel, работа идет пока медленно - хотя время здесь имеет решающее значение. Например, стратегически важный город Токмак российские оккупанты оцепили "почти средневековым кольцом обороны", которое ВСУ будут вынуждены проходить в случае прорыва на этом направлении. А вокруг Орехово, который контролируют украинские защитники, фортификаций гораздо меньше.

Кроме того, оккупационные войска агрессора России собирают силы, чтобы попытаться выбить бойцов ВСУ с занятых ими позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В то же время атаки оккупантов в районе Работино и Вербового Запорожской области выдыхаются. За минувшие 24 часа противник в зоне ответственности "Таврии" потерял 392 военных убитыми и ранеными. Также противник потерял 47 единиц военной техники, 352 дрона и четыре склада боеприпасов.

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война в Украине ВСУ война России и Украины
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