Оцепили средневековым кольцом обороны: СМИ назвали город, где ВСУ будет очень сложно

Der Spiegel утверждает, что все стратегически важные точки украинских защитников на фронте недостаточно защищены.

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Возле Орехова оборонительные сооружения ВСУ слабы / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, ua.depositphotos.com

Украинские военные медленно продвигаются в строительстве оборонительных сооружений, и время имеет решающее значение. Спутниковые снимки показывают, насколько фортификации слабы в некоторых местах. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Авторы статьи отмечают, два города в Запорожской области - Орехов и Токмак - похожи, ведь расположены близко к фронту на ровной и открытой территории. При этом укрепления возле них отличаются.

В частности, стратегически важный город Токмак российские оккупанты оцепили "почти средневековым кольцом обороны", которое ВСУ будут вынуждены проходить в случае прорыва на этом направлении.

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В то же время вокруг Орехова, который контролируют украинские защитники, фортификаций гораздо меньше.

Der Spiegel утверждает, что недостаточно защищены все стратегически важные точки защитников на фронте, в том числе в районе Авдеевки и города Часов Яр возле Бахмута. Там оборона ВСУ "оставляет желать лучшего, и в сочетании с острой нехваткой боеприпасов и нехваткой солдат это создает опасность".

"В связи со сложной ситуацией украинские подразделения собирают в социальных сетях пожертвования на экскаваторы для помощи в строительстве. Однако, кроме землеройной техники, особенно важно, чтобы ЕС удалось как можно быстрее доставить обещанные боеприпасы - это позволит им лучше удерживать россиян на их позициях", - отмечает издание.

Отметим, ранее журналисты The New York Times также писали, что оборона украинских военных плохо обустроена. Армии РФ удается постепенно достигать определенных успехов.

Наступление российской оккупационной армии

Журналисты The Wall Street Journal писали о том, что Россия весной может пойти в наступление, а война вступила в новую фазу.

Издание The New York Times отмечает: когда российские оккупанты захватили Авдеевку, Украина и союзники опасались, что войска РФ смогут развить наступление и быстро продвинуться к стратегическим военным узлам и населенным пунктам. Однако после стремительных успехов наступление россиян остановилось.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко также заявил, что наступление российских оккупантов выдыхается. Оккупантам не хватает сил, чтобы двигаться вперед. При этом, по его словам, РФ пытается захватить еще один город и стягивает туда резервы.

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