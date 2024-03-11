Китай может начать шантажировать США и увеличить помощь РФ - Жданов

Китай будет давить на США, если они не смогут решить свои вопросы.

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Китай будет шантажировать США Россией / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Китай будет шантажировать США Россией, если им не удастся урегулировать свои вопросы. Он будет угрожать усилением военной помощи российским оккупантам. Об этом в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Китайцы могут начать угрожать США тем, что будут покупать у России нефть, начать давать валюту, помогать восстанавливать и строить военно-промышленные комплексы.

"Китай же сможет свободно инвестировать. Вот министр финансов России Силуанов уже, грубо говоря, год долбит мозги китайцам, чтобы они дали Кремлю кредит в юанях. Денег у Москвы нет и они выпрашивают их и Китая. Но мы же понимаем, куда эти деньги пойдут – на танки", - сказал Жданов. видео дня

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Россия может вести войну в нынешних масштабах еще 2-5 лет. В то же время аналитики считают "раздутыми" показатели самих россиян по производству оружия.

Также ранее сообщалось, что Китай выдвинул инициативу относительно ядерного оружия – у Лаврова сделали заявление. Официальный Пекин предлагает странам ядерного клуба договориться об отказе применять ядерное оружие первыми, в МИД агрессора России ответили китайцам.

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