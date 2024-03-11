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Китай выдвинул инициативу о ядерном оружии: у Лаврова сделали заявление

Андрей Ганчук
11 марта 2024, 19:26
Официальный Пекин предлагает странам ядерного клуба договориться об отказе применять ядерное оружие первыми, в МИД России ответили китайцам.
Китай, Россия
Россия выступила против инициативы КНР по ядерному оружию / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, УНИАН

Китай призвал ядерные государства заключить соглашение, в котором будет прописано, что они отказываются наносить удары ядерным оружием первыми. Агрессор Россия ответила отказом, сославшись на том, что необходим, дескать, комплексный подход, поскольку отношения между этими странами ухудшились.

Как сообщает РБК, в российском внешнеполитическом ведомстве сказали, что идею Китая надо "рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами".

При этом в Москве заявили о "внимании и уважении" к такой инициативе Пекина.

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Что предлагает Китай

Пекин выдвинул инициативу о новом договоре между странами ядерного клуба. Китайцы предлагают подписать документ в феврале. В КНР обвинили мощные в военном плане государства в "нарушении договоренностей, формировании блоков и группировок, и это наносит ущерб стратегическому балансу и стабильности".

Ядерные угрозы России

Глава Кремля Владимир Путин 29 февраля во время послания Федеральному собранию заявил, что стратегические силы РФ находятся в состоянии полной боевой готовности. Он пригрозил ядерным оружием странам западного мира в случае ввода войск НАТО в Украину.

Украина готовилась к ядерному удару России, сказал бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев. По его словам, была информация, согласно которой оккупанты могли нанести удар по Яворовскому полигону во Львовской области весной 2022 года.

США готовили ответ на возможную ядерную атаку РФ по Украине, написали журналисты The New York Times. Согласно их данным, в октябре позапрошлого года Белый дом опасался применения россиянами ядерного оружия на поле боя. Штаты рассматривали неядерный ответ.

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