Украина готовилась к ядерному удару РФ: бывший спикер Генштаба назвал "цель" и сроки

Сработала закулисная дипломатия – Путину объяснили последствия в случае ядерной провокации, считает бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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Возможно, Путин снова готов вернуться к своим планам по ядерной провокации - Селезнев / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В 2022 году на Пасху многие из украинских военных на Яворовском полигоне в Львовской области были готовы к тому, что агрессор Россия может пойти на провокацию с применением ядерного оружия. Вероятно, тогда сработала закулисная дипломатия: главе Кремля Владимиру Путина объяснили, какими будут последствия для РФ и для него лично в случае такой провокации. Об этом заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Как сообщает ТСН, он рассказал о том, что Яворовский полигон находится неподалеку от границы с Польшей. Фактически полигон с ней граничит.

"Относительно вариантов задействования ядерного оружия. Я не знаю, откуда сведения такого уровня у Арестовича, но то, что враг может совершать любые провокации, в том числе и с задействованием ядерного оружия – это не новость. На Пасху в 2022 году многие из украинских военнослужащих, которые находились на Яворовском полигоне на Львовщине, были наготове... Об этом было проинформировано мое ближайшее окружение, я в то время находился на Яворовском полигоне. Такие сигналы по разным каналам поступали. Он (полигон ) фактически граничит с территорией Польши. Там буквально около двух десятков километров до границы. Тогда, я так думаю, сработала эффективно закулисная дипломатия: Путину объяснили критические последствия как для Российской Федерации, так и непосредственно для него лично, если он прибегнет к такой ядерной провокации", - сказал Селезнев. видео дня

Также эксперт допустил, что нельзя исключать изменений планов Путина по поводу такой провокации.

"Возможно, с тех пор что-то изменилось и Путин почувствовал свою неуязвимость и готовность к реализации такого плана. Я не стал бы полностью исключать такой вариант", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Арестович рассказал о ядерных угрозах России

На днях бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, каким может быть ядерный удар со стороны РФ.

"Ультиматум будет такой же – ядерный удар по Змеиному тактическим ядерным оружием, демонстрационный. Следующий – по пограничному переходу между Польшей и Украиной или Румынией и Украиной, где идут вооружение и военная техника. Следующий – по Ряшеву, по базе, где садятся американские самолеты", - считает Арестович.

Ядерные угрозы России

Стратегические силы находятся в состоянии полной готовности, сказал Владимир Путин 29 февраля в ходе послания Федеральному собранию. При этом он пригрозил ядерным оружием странам Запада в случае ввода войск НАТО в Украину.

Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть свои информационные операции, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, Кремль "хочет" добиться капитуляции Украины и разоружения НАТО.

В НАТО прямо ответили на ядерные угрозы Путина – заместитель генсекретаря Альянса Мирча Джоане сказал, что подобные заявления несут опасность. По его мнению, таким образом Россия пытается оказывать психологическое давление.

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